Trwa cisza wyborcza

Zakaz agitacji wyborczej niezależnie od jej formy i stosowanych środków zaczyna obowiązywać 30 godzin przed rozpoczęciem wyborów. Według przewodniczącej Głównej Komisji Wyborczej, w tym czasie nie można umieszczać nowych wpisów na ten temat w sieciach społecznościowych, upowszechniać wcześniej umieszczonych wpisów, ale też wpisów i artykułów umieszczonych wcześniej nie należy usuwać.

Za niestosowanie się do wymogu grozi grzywna od 140 do 300 euro, dla członków komisji i obserwatorów – od 300 do 1 150 euro. Media za agitację w tym okresie mogą zapłacić od 2 700 do 6 000 euro.