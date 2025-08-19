Trudności w obsadzie litewskich ambasad

– „Jednym z problemów jest to, że co roku rotacji podlega około dziesięciu ambasadorów. Tempo jest więc dość duże. A kiedy zaczyna się szukać najlepszych kandydatów na zwalniające się stanowiska, okazuje się, że wybór nie jest zbyt szeroki, bo muszą oni spełniać wiele kryteriów” – mówiła we wtorek na antenie Žinių radijas.

Według niej kandydaci muszą być profesjonalni, dobrze znać kraj i region, do którego jadą, władać językiem lokalnym oraz posiadać umiejętności kierownicze.

– „Nie zawsze łatwo jest ich wybrać. Kluczowe jest przygotowanie tych ludzi. Trzeba naprawdę już dziś kształcić nie młodzież, ale średnie kadry, które mogłyby zostać ambasadorami w przyszłości – uczyć ich i systematycznie przygotowywać do tej pracy” – zaznaczyła doradczyni prezydenta.

Kadencja ambasadorów i sieć placówek

Kadencja ambasadora zwykle trwa trzy lata, choć w razie potrzeby może zostać przedłużona.

Z danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika, że Litwa posiada obecnie 65 placówek dyplomatycznych na świecie: 46 ambasad, osiem konsulatów generalnych, trzy konsulaty, jeden wydział ambasady oraz osiem przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych.