Trasa Wilno-Warszawa pociągiem. W ciągu dwóch tygodni sprzedano ok. 1 tys. biletów

Od 11 grudnia LTG Link, firma transportu pasażerskiego grupy "Lietuvos geležinkeliai" zaczęła przewozić pasażerów pociągiem do Warszawy, a także do drugiego co do wielkości miasta w Polsce - Krakowa, a pasażerowie pociągów dość często wybierają tę nową trasę.