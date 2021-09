Transportem międzymiastowym bez paszportu możliwości

Gabinet Ministrów zatwierdził te decyzje na posiedzeniu w środę, wejdą one w życie od przyszłego tygodnia.

„To jest związane z edukacją, gdyż niektórzy nasi studenci podróżują promem, pociągiem, autobusem do innego miasta” – powiedziała na posiedzeniu rządu wiceminister zdrowia Aušra Bilotienė Motiejūnienė.

Według niej, w tym samym czasie decyzja Kierownika ds. Operacji Kryzysowych zaostrzy wymagania dotyczące przestrzegania odległości w transporcie publicznym, konieczne będzie noszenie masek.

„Bez posiadania paszportu możliwości dzieci będą mogły podróżować do szkół, czy też dotrzeć do placówek medycznych, jeśli będzie taka potrzeba. Dotyczyłoby to wszystkich przewozów: autobusów, promów, pociągów” – dodała wiceminister.

Propozycję poparła również premier Ingrida Šimonytė.