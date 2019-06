Tomaszewski: Stanowiska w rządzie nie są podstawowym celem

vdu

„Mieliśmy konstruktywną rozmowę, zostały omówione możliwości współpracy. Premier zaprosił partię do koalicji rządzącej” – poinformował rzecznik prasowy premiera Tomas Beržinskas.

Akcja Wyborcza ma zamiar ogłosić swoją decyzję w piątek.

„W piątek będziemy mieli posiedzeie zarządu i wieczorem może być decyzja czy rozpoczniemy negocjacje” – powiedział podczas konferencji prasowej Tomaszewski. Dodał, że nie ma jeszcze osobistego stanowiska w tym temacie.

„Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, dlatego jeszcze za wcześnie, by cokolwiek powiedzieć” – stwierdził polityk. Tomaszewski powtórzył, że najważniejsze postulaty partii to zwiększenie dostępności leków dla seniorów oraz podwyżka zasiłków na dziecko do 120 euro.

„Jeżeli uda nam się porozumieć co do założeń programowych, możemy nie zajmować stanowisk w rządzie, nie jest to naszym celem samym w sobie, jest to jednak kwestia negocjacji” – stwierdził Tomaszewski.

W ubiegłym tygodniu Litewska Partia Chlopów i Zielonych , Socjaldemokratyczna Partia Pracy i Partia Porządek i Sprawiedliwośc podpisały memorandum o koalicji. Zakłada ono, że premierem nadal pozostaje Skvernelis, a stanowisko przewodniczącego Sejmu przypada socjaldemokratycznej partii pracy.

Premier zapowiada, że jeżeli pozostanie stanowisku, zmieni skład rządu.