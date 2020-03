To już pewne. Czeka nas Wielkanoc w warunkach kwarantanny

vdu

„Jeśli chcemy świętować Wielkanoc z bliskimi i w przyszłym roku, i w kolejnych latach, i pięć lat później, to może niech tegoroczna Wielkanoc będzie inna – w domu, z bliskimi, z członkami rodziny, bez wyjazdów, bez jeżdżenia po Litwie. Bo inaczej kolejnej Wielkanocy możemy nie doczekać” – powiedział Skvernelis dla dziennikarzy po posiedzeniu rządu.

W okresie kwarantanny obowiązuje zakaz wjazdu do kraju obcokrajowców z wyjątkiem członków rodzin obywateli Litwy, dyplomatów i przedstawicieli misji wojskowych NATO, a także osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu albo pozwolenie na pracę.

Ograniczenia w podróżowaniu zostały wprowadzone również w granicach kraju, zmniejszono intensywność ruchu autobusowego i kolejowego.

Rząd wprowadził zakaz handlu z wyjątkiem sklepów spożywczych i aptek. Nieczynne są restauracje, kawiarnie, zakłady fryzjerskie i salony piękności. Odwołane są wszystkie imprezy.

Wychodzenie z domów jest zalecane tylko w celu zrobienia zakupów i w maseczkach ochronnych. Do sklepów jest wpuszczana ograniczona liczba osób, co powoduje kolejki przed sklepami. Zauważa się, że ludzie robią coraz większe zakupy, za to rzadziej.

Do czwartku, 26 marca, cudzoziemcy powracający do swych krajów mają możliwość przejazdu tranzytem przez Litwę korytarzami humanitarnymi. Wszyscy powracający do kraju są objęci przymusową 14-dniową kwarantanną.