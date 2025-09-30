„Tępy kompromis” – przedstawiciele kultury nie rezygnują z protestów

„Prezydent wyraził, że traktuje to jako przykład dojrzałości i czujności społeczeństwa obywatelskiego, co jest niezwykle ważne w tej geopolitycznej sytuacji” – powiedziała doradczyni prezydenta Litwy, Jolanta Karpavičienė. „Prezydent życzył, aby nie pogodzić się z obecną sytuacją, dalej utrzymywać aktywną postawę obywatelską i ponownie dziękuje za wspólną troskę o naszą odpowiedzialność i Litwę” – dodała.

Tak po wtorkowym spotkaniu prezydenta G. Nausėdy z przedstawicielami społeczności kulturalnej, którzy wyrazili niezadowolenie z przekształcenia ministerstw, w wyniku którego kultura trafiła pod skrzydła partii „Świt nad Niemnem”, a stanowisko ministra objął Ignotas Adomavičius.

Szefowa Litewskiego Centrum Informacji Tańca Gintarė Masteikaitė wyraziła przekonanie, że prezydent wysłuchał społeczności.

„Mamy nadzieję, że prezydent nas wysłuchał i wygląda na to, że rzeczywiście nas usłyszał. To życzenie, by nie godzić się z obecną sytuacją, traktujemy jako zachętę, by kontynuować to, co zaczęliśmy” – powiedziała G. Masteikaitė. „Nic się nie zmienia, 5 października czekamy na wszystkich na naszym ostrzegawczym strajku, który mamy nadzieję otworzy, a nie zamknie drzwi. Chcemy otworzyć granice, przełamać mury, wyjść do ludzi, rozmawiać i (…) stworzyć dialog między różnymi grupami i starać się znaleźć punkt porozumienia” – dodała.

G. Masteikaitė podkreśliła ponownie, że społeczność kulturalna ma tylko jeden jasny cel – nie dopuścić, by partia „Świt nad Niemnem” objęła stanowisko ministra kultury.

„To nie są kwestie dotyczące domowych, codziennych lub strukturalnych spraw, które być może poruszają teraz niektórzy politycy czy partie polityczne. Mówimy o wartościach podstawowych” – zaznaczyła Masteikaitė.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w związku z przeniesieniem odpowiedzialności za Ministerstwo Kultury na partię „Świt nad Niemnem”, w ubiegłym tygodniu w większych miastach Litwy odbyły się protesty. Część organizatorów ogłosiła, że nie życzy sobie obecności prezydenta, premier i ministra kultury oraz odmawia ich patronatu.

Społeczność kulturalna ogłosiła także, że 5 października odbędzie się ostrzegawczy strajk. Domagają się, by kontrowersyjna partia „Świt nad Niemnem”, której lider Remigijus Žemaitaitis jest oskarżany o antysemityzm, nie była odpowiedzialna za Ministerstwo Kultury.