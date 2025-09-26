Targi Książki w Wilnie bez polityków

„Prezydencie, gdy ignorowaliście głos społeczności kultury, prosiliście nas, byśmy „wytrzymali” i „poczekali”. O to samo prosimy i Pana – w przyszłorocznych Targach Książki w Wilnie i w Sali Muzyki pozwólmy, by słowo szukało człowieka bez Pańskiej opieki” – przekazało Stowarzyszenie w piątek na Facebooku.

„Wystąpienia premier i ministra kultury na Targach w 2026 r. również są niepożądane” – dodano.

Według Stowarzyszenia Wydawców Litewskich kultura nie jest trybuną polityków, a podczas 26. edycji Targów Książki w Wilnie „słowo będzie szukać człowieka szanującego kulturę”.

Wcześniej Litewskie Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury ogłosiło, że rezygnuje ze zgłaszania do Ministerstwa Kultury kandydatur do Nagród św. Hieronima dla tłumaczy. Z patronatu prezydenta zrezygnował również Europejski Festiwal Filmowy „Scanorama”.

Oburzenie środowiska kultury wywołała decyzja głowy państwa o powołaniu na stanowisko ministra kultury kandydata delegowanego przez „Świt nad Niemnem” – Ignotasa Adomavičiusa, nieposiadającego kompetencji w tej dziedzinie. W czwartek na placu S. Daukantasa zebrało się kilka tysięcy osób na proteście; akcje odbyły się także w innych dużych miastach. W piątkowe popołudnie przedstawiciele sektora kultury spotykają się, by omówić dalsze działania.



Środowisko kultury zainicjowało też petycję wzywającą, by nie powoływać żadnego członka „Świtu nad Niemnem” na ministra. Podpisało ją 53 tys. osób. Sam I. Adomavičius twierdził, że wątpi w skalę poparcia dla petycji, a wsparcia miał doświadczyć „od przyjaciół-artystów”.

I. Adomavičius, z wykształcenia przedsiębiorca bez doświadczenia pracy w sektorze kultury, ostatnio pełnił funkcję doradcy wiceprzewodniczącego Sejmu. Na ministra kultury zaproponował go „Świt nad Niemnem”, który zamienił resort energetyki na kulturę. Prezydent G. Nausėda wcześniej deklarował, że nie będzie zatwierdzał ministrów wywodzących się z tej formacji, jednak w obliczu kryzysu rządowego zmienił stanowisko i apeluje do ludzi kultury, by dali nowemu ministrowi szansę.

Przedstawiciele środowiska kultury nazywają I. Adomavičiusa nieodpowiednim do pełnienia funkcji z powodu braku doświadczenia i nieznajomości problemów sektora. Nowa fala krytyki spadła na polityka po emocjonalnej autoprezentacji w Pałacu Prezydenckim.