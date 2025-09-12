Tamašunienė: priorytetem obrona interesu państwa, nie mnożenie ugód

– Nie mogę teraz jednoznacznie odpowiedzieć. Chcę wnikliwie przyjrzeć, jakie kompetencje są w resorcie i jak moglibyśmy współpracować, jeśli rząd zdecydowałby o powierzeniu tej funkcji Ministerstwu Sprawiedliwości, lub czy należy wzmocnić reprezentację państwa przed sądami międzynarodowymi poprzez resorty branżowe, jak dotąd – powiedziała w piątek podczas spotkania z opozycyjną frakcją Związku Ojczyzny–Litewskich Chrześcijańskich Demokratów (TS-LKD) w Sejmie.

Jak przypomniano, kierowane przez Rimantasa Mockusa Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt uchwały rządu, który przewidywał upoważnienie resortu do reprezentowania państwa w litewskich i międzynarodowych arbitrażach oraz innych instytucjach rozstrzygania sporów w sprawach dotyczących szkody wyrządzonej ministerstwu lub przez nie poniesionej. Rada Ministrów odesłała jednak projekt do dopracowania.

R. Tamašunienė oceniła, że nie ma sensu przejmować już rozpoczętych spraw, ponieważ reprezentujący państwo prawnicy są w nie wprowadzeni. Dodała, że nie zna jeszcze stanowiska premier desygnowanej Ingi Ruginienė w tej kwestii.

– Ten temat musi być szeroko omówiony w rządzie – podkreśliła.

– Moim interesem są przede wszystkim zwycięstwa państwa i obrona jego stanowiska przed sądami międzynarodowymi – dodała.

Jednocześnie zwróciła uwagę na wątpliwości co do efektywności obecnych rozwiązań:

– Zdarza się, że wybierane są drogie zagraniczne kancelarie, rzekomo jedyne zdolne zapewnić taką usługę; postępowania trwają długo, kosztują miliony, a na końcu proponuje się ugodę, której koszt początkowo był niższy niż same usługi prawne.

Zaznaczyła przy tym:

– Celem nie jest jak najwięcej ugód; priorytetem pozostaje interes państwa.

Z kolei Rimantas Mockus argumentował wcześniej, że skoncentrowanie reprezentacji państwa w jednych rękach byłoby bardziej efektywne i korzystne, pozwalając kontrolować rosnące koszty sporów. Zapewnił, że urzędnicy ministerstwa mają kompetencje do reprezentowania Litwy w arbitrażach. Propozycję skrytykowała opozycja sejmowa, a STT zgłosiła uwagi, wskazując na ryzyko forsowania interesów wąskiej grupy.