Tamašunienė: Jestem lojalna nie wobec konkretnego człowieka, a wobec idei

„Prościej mówiąc, regiony korzystają z finansowania projektów, które być może nie są dla nich szczególnie aktualne. Na przykład, konkretnemu samorządowi brakuje przedszkoli czy nauczycieli, ale proponuje się mu budowanie mostu. Sądzę, że sytuacja by się zmieniła, gdyby większe uprawnienia zostały udzielone radom rozwoju regionów” – powiedziała polityk.

„Powinny one mieć status osoby prawnej i same podejmować decyzje, a nie czekać, zanim ktoś za nie o czymś zadecyduje. Będzie to jedna z moich podstawowych prac” – zapowiedziała Rita Tamašunienė.

Mówiąc o swoim przyszłym zespole, nowa minister zapowiedziała „pewne zmiany”, ponieważ chce widzieć w swojej drużynie osoby, którym ufa i zna ich styl pracy.

W telewizji LRT pytana o to, czy nie obawia się zostania jedyną kobietą w gabinecie ministrów, Tamašunienė podkreśliła, że nie jest zwolenniczką parytetów kobiet i mężczyzn, ponieważ „stanowiska powinny zajmować osoby, które w danej chwili mogą to zrobić”.

„Sądzę, że będąc kobietą, w rządzie będę mogła pokazać, że kobieta rzeczywiście potrafi. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych będę pierwszą kobietą, czuję więc odpowiedzialność, wyzwania” – stwierdziła polityk.

„Tak naprawdę uważam jednak, że potrafię to zrobić, bo moje doświadczenie polityczne, duży bagaż kompetencji pozwoli na szybsze zorientowanie się w procesach, jak uzgadniane są akty prawne, jakie partie mają jakie nastawienie podczas oceny projektów ustaw w Sejmie. Sądzę, że to zadecydowało, iż zgodziłam się zostać ministrem” – dodała Tamašunienė.

Pytana o lojalność wobec Waldemara Tomaszewskiego, dotychczasowa starosta frakcji AWPL-ZChR w Sejmie powiedziała, że jest człowiekiem drużyny.

„Mówiąc o partii, jestem wśród tych ludzi, którzy prowadzą partię do przodu. Jestem lojalna nie wobec jakiegoś osobnego człowieka, a wobec idei i wartości. Podstawowym kierunkiem naszej partii jest pielęgnowanie wartości chrześcijańskich, podstawowe wartości pozostają niezmienne – nie zabijaj, nie kradnij. To, powiedzmy, jest dla mnie najważniejsze” – podsumowała przyszła minister.