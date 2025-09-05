Tamašunienė faworytką do resortu sprawiedliwości

– „Kandydatka przedstawiła prezydentowi odpowiedzi, wizję, spojrzenie na resort i plan działań w razie powołania. Prezydent ocenia tę wizję pozytywnie” – powiedział A. Kabišaitis.

– „Jeżeli po zapoznaniu się z informacjami służb specjalnych nie pojawią się istotne zastrzeżenia, decyzja będzie najpewniej pozytywna.”

Priorytety Pałacu Prezydenckiego

Zdaniem doradcy, prezydent postrzega R. Tamašunienė jako doświadczoną polityk, z „bardzo udanym epizodem pracy w rządzie” (w latach 2019–2020 była ministrem spraw wewnętrznych) oraz znacznym dorobkiem w legislacji i pracy parlamentarnej.

Wśród oczekiwań prezydenta wobec resortu sprawiedliwości wymienił m.in.:

zapewnienie rozliczenia zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych na Ukrainie,

przygotowanie skutecznego przewodnictwa Litwy w Radzie UE na początku 2027 r.,

rozwiązanie problemów w Służbie Więziennej i usprawnienie całego systemu penitencjarnego,

doskonalenie finansowania sądów oraz wzmocnienie systemu państwowej pomocy prawnej,

większą transparentność procesu legislacyjnego, ograniczanie biurokracji, a także aktualizację regulacji dotyczących notariuszy i komorników,

wypracowanie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ram prawnych dla wspólnego pożycia par tej samej płci.

Kandydatka: priorytety – Służba Więzienna i pomoc prawna

Rita Tamašunienė podkreśliła, że „najbardziej palącą kwestią” pozostaje obecnie sytuacja w Służbie Więziennej. Jej szef Mindaugas Karys ma nałożone kary dyscyplinarne i status sygnalisty, a Służba ds. Badań Specjalnych (STT) prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie rzekomego bezprawnego wpływu ze strony ministra Rimantasa Mockusa.

– „Trzeba wgryźć się w konflikt i podjąć decyzje. Kluczowe są warunki pracy i płace funkcjonariuszy, a także sprawy pracowników probacji” – zaznaczyła.



Kandydatka zapowiedziała wzmocnienie państwowej pomocy prawnej oraz działania na rzecz pozyskiwania prawników do sektora publicznego i wczesnego wsparcia prawnego dla mieszkańców, tak aby mniej sporów trafiało do sądów.

W sprawie reprezentowania Litwy w sprawach międzynarodowych R. Tamašunienė zadeklarowała kontynuację rozpoczętych prac. W przeszłości Ministerstwo Sprawiedliwości proponowało, by reprezentację przejęli prawnicy resortu – pomysł ten krytycznie oceniły Kancelaria Prezydenta, STT i opozycja.

Zmiany kadrowe w resorcie

Związki zawodowe funkcjonariuszy służb mundurowych wezwały do odejścia Rimantasa Mockusa i jego zespołu, zarzucając im m.in. „pospieszną reformę systemu wykonywania kar” i „polowanie na czarownice”. W ocenie związków nowe kierownictwo powinno „jak najszybciej posprzątać” po poprzednikach, a później przeprowadzić reformy zgodne z interesem systemu i funkcjonariuszy.

R. Tamašunienė zapowiedziała, że w kierownictwie resortu pojawią się nowe osoby: