Tamašunienė: Elektrownia w Ostrowcu stanowi zagrożenie dla każdego z nas

Konferencja prasowa była poświęcona ćwiczeniom na wypadek możliwego incydentu w Ostrowcu. Odbędą się one 1-4 października.

„Bez ćwiczeń, bez lekcji, bez pracy domowej ciężko byłoby reagować na wszystkie sytuacje, więc te cztery dni są bardzo ważne dla państwa” – powiedziała minister spraw wewnętrznych.

1 października w całym kraju zostanie sprawdzony publiczny system alarmowy: rozlegnie się syrena, mieszkańcy otrzymają wiadomość SMS-ową, a najnowsze informacje będą nadawane w telewizji „LRT”.

Następnego dnia będzie imitowana ewakuacja ludności. 50 wolontariuszy zostanie ewakuowanych z rejonu święciańskiego do rejonu jezioroskiego, jak też z obwodu wileńskiego do samorządu Kalwarii. Nastąpi również tak zwana tymczasowa relokacja, kiedy taka sama liczba wolontariuszy zostanie przeniesiona z rejonu solecznickiego do orańskiego.

Samorząd wileński nie będzie brał udziału w ćwiczeniach.

W scenariuszu ćwiczeń znajduje się symulacja scenariusza, w którym Białoruś nie zgłasza wypadku w Ostrowcu, ale systemy monitorowania zainstalowane na Litwie odnotowują wzrost wskaźników zanieczyszczenia powietrza i wody.

„To skrajny przypadek” – skomentowała minister spraw wewnętrznych.

W ćwiczeniu weźmie udział około 300 urzędników i osób wojskowych.

Na szkolenia przyjadą obserwatorzy z Wielkiej Brytanii, Łotwy, Estonii i Polski.