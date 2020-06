Szpitale w całym kraju wznawiają operacje. Jednak w okręgu wileńskim – tylko co trzeci

Wydawać, by się mogło, że to dobra informacja dla pacjentów. Szpitale w całym kraju ruszają z planowymi zabiegami. Wszystko z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. Natomiast jak się okazuje, w okręgu wileńskim duża część szpitali uznała, że nie jest to jeszcze moment na „odmrożenie” tego segmentu medycznego.

,,Najbardziej aktywne są szpitale w okręgu kłajpedzkim, telszańskim, poniewieskim i uciańskim. Tam planowe operacje i zabiegi wznowiła co ósma placówka medyczna. Natomiast w okręgu wileńskim – co trzecia” – powiedział minister zdrowia Aurelijus Veryga.

Szpitale, które do 8 czerwca nie ruszą z przyjęciem wszystkich pacjentów planowych, mogą utracić finansowanie.

,,Są podjęte decyzje, jest podpisane rozporządzenie w sprawie zmiany procedury finansowania placówek medycznych, w których wyraźnie stwierdzono, że placówki, które nie odnowią planowych usług do 8 czerwca, nie otrzymają jednej dwunastej płatności, a będzie im płacone tylko za świadczone usługi” – powiedział Veryga. Minister wyraził nadzieję, że będzie to wystarczającą zachętą do wznowienia zabiegów.