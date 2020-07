Szkoły przygotowują nowy scenariusz edukacyjny: rodzice powinni być gotowi na nową rzeczywistość

Rozważając możliwości stworzenia jednolitego systemu e-learningowego na Litwie, społeczność edukacyjna dyskutuje, jak powinien on wyglądać.

Pomogło wcześniejsze przygotowanie

Jednym z najczęściej wymienianych wyzwań związanych z nauczaniem na odległość jest organizacja procesu uczenia się na różnych platformach. Prowadzenie lekcji przy wykorzystaniu kilku różnych programów nie tylko rozprasza uwagę uczniów, ale także utrudnia pracę nauczycieli. Jedynie szkoły, które od lat zaznajomione są z systemami e-learningu, uniknęły stresu podczas przejścia na nauczanie na odległość. „Kiedy w kraju rozpoczął się proces nauczania na odległość, ominęła nas panika – od kilku lat przygotowujemy się do tego typu kształcenia. Kształcenie na odległość było wyzwaniem tylko dla części nauczycieli, którzy nie wierzyli, że nauka w domu może kiedykolwiek stać się rzeczywistością” – mówi Vaidas Bacys, dyrektor szkoły Aukštelkė w rejonie szawelskim.

Rūta Filončikienė, ekspertka nauczania w klasach początkowych liceum inżynieryjnego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina w Wilnie, podkreśla, że dla uczelni ważne było jak najszybsze wybranie platformy o charakterze wszechstronnym.

„Wybraliśmy platformę e-learningową, za pomocą której będziemy dostarczać uczniom materiały edukacyjne, komunikować się z nimi, konsultować, testować i oceniać. Są także funkcje potrzebne do tworzenia lub przydzielania zadań elektronicznych i otrzymywania informacji zwrotnych” – mówi R. Filončikienė.

Idea zunifikowanego systemu wielofunkcyjnego

Zdaniem ekspertów ds. edukacji, aby ograniczyć chaotyczny proces nauczania na Litwie, potrzebny jest jednolity system elektroniczny. Powinien on łączyć ze sobą funkcje istniejących na rynku produktów e-learningowych i odpowiadać na wszystkie potrzeby społeczności szkolnej zarówno w kwestii nauczania tradycyjnego, jak i kształcenia na odległość.

System ten powinien obejmować najnowocześniejsze wirtualne narzędzia nauki, dziennik elektroniczny, platformy dostarczania treści e-learningowych i inne powszechnie używane narzędzia, do których nauczyciele są już przyzwyczajeni. R. Filončikienė uważa, że gdyby taki zintegrowany system istniał na Litwie, byłby używany przez wszystkie szkoły. Być może nie jako jedyne narzędzie nauczania, ale jako główne.

Edgar Jasalinis, szef grupy TAMO, która od ponad pięciu lat zarządza systemami nauczania, mówi, że głównym celem firmy jest ułatwienie pracy społeczności edukacyjnej. „Grupa TAMO nieustannie stara się dodawać nowe funkcje do platformy edukacyjnej oraz integrować różne narzędzia e-learningowe i rozwiązania edukacyjne. Nieustannie poszukujemy partnerstw z twórcami treści edukacyjnych i innych niezbędnych narzędzi elektronicznych, aby zapewnić jak najbardziej płynny, wygodny i oszczędny czasowo proces uczenia się, a tym samym stworzyć ujednolicone rozwiązanie dla szkół” – mówi E. Jasalinis.

Według niego partnerstwo z wydawcami treści edukacyjnych „TEV”, podręczników „Baltų lankai”, „Briedis ” i „Didakta” było dużym krokiem w kierunku ujednolicenia. Tylko w pierwszym tygodniu nauczania na odległość materiały opublikowane w systemie „TAMO” przejrzane zostały ponad pół miliona razy.

Sceptyczny co do możliwości stworzenia jednego nowego systemu nauczania na Litwie, V. Bacys sugeruje umożliwienie nauczycielom samodzielnego decydowania, jaką część takiego systemu chcieliby wykorzystać w swojej pracy.

„Niektóre kraje Europy Zachodniej rozwinęły ujednolicone systemy e-edukacji, w których różne platformy współdziałają ze sobą, a nauczyciele mają prawo wyboru: wykorzystać wszystkie jego możliwości lub tylko ich fragment” – tłumaczy Bacys.

E. Jasalinis zgadza się, że celem powinno być wykorzystywanie dostępnych na rynku rozwiązań oraz ich zintegrowanie, a nie tworzenie zupełnie nowych systemów.

Konieczna jest wzajemna komunikacja

Eksperci ds. oświaty podkreślają również znaczenie komunikacji i informacji zwrotnej podczas nauczania na odległość.

„Nauka ma w sobie wiele elementów gry zespołowej, dlatego podczas lekcji w przestrzeni elektronicznej ważne jest umożliwienie przekazu informacji zwrotnej, interakcji społecznych między uczniami, między nauczycielami, społecznością szkolną” – mówi V. Bacys przedstawiając kolejną funkcjonalność wymaganą od platform e-learningowych.

Ze zdaniem tym zgadza się R. Filončikienė, która mówi, że dzięki zintegrowaniu funkcji komunikacyjnej z platformą e-learningową uczniowie będą mogli komunikować się zarówno z kolegami z klasy, jak i nauczycielami w tym samym wirtualnym środowisku.

Istota bezpieczeństwa i poufności danych

Gdy edukacja przeniosła się ze szkolnej ławki na ekrany, zastraszanie również przeniosło się do wirtualnej przestrzeni. Pod pozorem możliwości zachowania anonimowości na niektórych platformach komunikacyjnych uczniowie zyskali swobodę naśmiewania się z kolegów z klasy bez ujawniania swojej tożsamości.

„W celu zintegrowania funkcji komunikacyjnej z naszymi systemami szukaliśmy partnerów, dla których nie mniej ważne niż dla nas są wymogi bezpieczeństwa i uwierzytelniania. Zauważyliśmy brak bezpośredniego kontaktu między nauczycielami i uczniami – zintegrowana platforma wirtualnych spotkań Microsoft Teams została przetestowana przez ponad kilka tysięcy użytkowników tylko w pierwszym miesiącu” – mówi E. Jasalinis.

Podkreśla on znaczenie zapewnienia nie tylko bezpieczeństwa danych, ale także poufności wrażliwych danych osobowych przez operatorów systemów e-learningowych. „Twórcy systemów muszą podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji w swoich systemach” – mówi E. Jasalinis, dodając, że grupa TAMO odpowiedzialnie dba o bezpieczeństwo danych: każdy użytkownik ma konto osobiste i widzi tylko swoje dane, firma przechowuje informacje w centrach danych, które spełniają najwyższe wymagania bezpieczeństwa i standardy TIER III, systematycznie archiwizuje dane oraz zabezpiecza przed atakami hakerów.

Przyjazny internet

Aušra Vaitkevičiūtė, doradca Wydziału Informacji Publicznej Departamentu Komunikacji Strategicznej i Public Relations Ministerstwa Obrony Narodowej, informuje o problemie cyberprzemocy oraz o projekcie „Przyjazny Internet” wdrażanym przez Narodową Agencję Edukacji, aby zapobiec podobnym sytuacjom. Poleca zapoznanie się z projektem, który obejmuje m.in. pomocową linię telefoniczną.

Specjaliści z Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (NKSC) ostrzegają, że cyberprzestępcy intensywnie wykorzystują pojawienie się wirusa COVID-19. Pod przykrywką władz i za pośrednictwem fałszywych informacji wysyłane są e-maile ze złośliwym oprogramowaniem, rozpowszechniane są fałszywe strony internetowe i stosowane są metody socjotechniczne, aby zachęcić użytkowników do instalowania złośliwego oprogramowania, przejąć kontrolę nad urządzeniem lub w inny sposób wydobyć poufne informacje.

A. Vaitkevičiūtė wzywa do zgłaszania wszelkich incydentów cybernetycznych do NKSC.

Oceny pozytywne

Dzieci i dorośli na Litwie dość pozytywnie oceniają kształcenie na odległość realizowane podczas kwarantanny, choć mimo to uczniowie są bardziej pozytywnie nastawieni niż ich rodzice.

Pośród wszystkich państw bałtyckich i nordyckich naukę na odległość najbardziej polubili Finowie, a najmniej Duńczycy. Takie dane wykazało badanie przeprowadzone w maju na zlecenie Telii w krajach bałtyckich i nordyckich.

„Kształcenie na odległość było dla wielu dzieci i ich rodziców zupełnie nowym doświadczeniem, do którego musieli przystosować się szybko i nieoczekiwanie. Z badań przeprowadzonych przez Telię wynika, że dzieci przyjęły zmiany bardziej pozytywnie – w końcu większość z nich dorasta z technologią, internet jest dla nich drugim domem, więc kiedy przenieśli się na lekcje do przestrzeni wirtualnej, łatwiej było im zaakceptować innowacje” – mówi Birutė Eimontaitė.

Uczniowie z Litwy – pośrodku

Jak wynika z najnowszego badania, co drugie litewskie dziecko w wieku 10–18 lat lubiło naukę w domu – 54% uczniów, którzy wzięli udział w badaniu, wskazało, że pozytywnie ocenia kształcenie na odległość. Z kolei mniej niż jedna piąta (17%) uczniów na Litwie nie polubiła nowego sposobu uczenia się.

Nauka w domu najbardziej podobała się Finom – aż 67% dzieci pozytywnie odebrało to doświadczenie, a tylko 8% – negatywnie. Najbardziej sceptyczni są Duńczycy: w tym kraju oceny pozytywne stanowiły 41%, a oceny negatywne 20%.

„Litewskie dzieci w kontekście 7 państw są pośrodku. Rzadko wskazywały, że uczenie się na odległość było dla nich nudne oraz stwierdzały, że uczenie się w domu zwiększa ich samodzielność w rozwiązywaniu zadań oraz stwarza więcej możliwości odpoczynku między lekcjami” – podsumowuje wyniki badań B. Eimontaitė.

Dzieci tęskniły za kolegami z klasy i aktywnością fizyczną

Co drugi litewskich uczeń w wieku 10–18 lat twierdzi, że zaczął lepiej uczyć się podczas kształcenia na odległość, a tylko co piąty przyznaje, że wyniki uległy pogorszeniu.

Co ciekawe, uczniowie z Litwy i Łotwy najlepiej oceniają swoje wyniki ze wszystkich krajów nordyckich i bałtyckich. Dla porównania w Danii, Szwecji i Finlandii tylko jedno na troje dzieci lepiej ocenia swoje efekty uczenia się w domu.

„W odpowiedziach otwartych większość dzieci pozytywnie ocenia naukę w domu, mówi, że zaczęła pilniej się uczyć i dziękuje rodzicom za pomoc. Najbardziej brakowało im dwóch rzeczy – kolegów z klasy i aktywności fizycznej ”- powiedział szef komunikacji w firmie Telia.

Zadania są trudniejsze

Naukę w domu pozytywnie oceniło 49% dorosłych, a negatywnie – 20%. Opinie wśród dorosłych różnią się: ojcowie częściej niż matki uważają, że jakość uczenia się na odległość pogorszyła się podczas kwarantanny.

Odpowiedzi dorosłych i dzieci również różniły się, gdy poproszono ich o ocenę poszczególnych aspektów uczenia się na odległość. Tylko jedna trzecia rodziców uważa, że wyniki uczenia się ich dzieci poprawiły się w ciągu trzech miesięcy, a jedna czwarta uważa, że pogorszyły się.

A co z samymi lekcjami? Młodzi ludzie najbardziej odczuli wzrost liczby samodzielnych zadań – we wszystkich krajach element ten wskazała ponad połowa badanych uczniów (61% na Litwie). Niemal co drugi litewski uczeń wskazywał, że zadania stały się trudniejsze, w związku z czym musiał poświęcić więcej czasu na naukę – zgadza się z tym większa część rodziców, zwłaszcza matek.

Nie tylko Litwini, ale także Łotysze į Estończycy uczyli się więcej. W Danii, Finlandii i Norwegii większy odsetek uczniów przyznał, że spędzał mniej czasu na nauce podczas kwarantanny niż zwykle.

Prawa dziecka

Specjaliści ds. ochrony praw dziecka również otrzymywali raporty dot. problemów związanych z kształceniem na odległość. Chociaż w pierwszych dniach nauki wielu doświadczyło pewnych problemów – braku sprzętu komputerowego lub przerw w łączu internetowym – wydawało się, że problemy stopniowo się rozwiązują. Jednak prawie codziennie specjaliści ds. ochrony praw dziecka otrzymywali co najmniej kilka zgłoszeń z placówek oświatowych o potencjalnie naruszonym prawie dzieci do nauki.

Ze względu na powyższe problemy specjaliści ds. ochrony praw dziecka musieli na co dzień reagować na zgłoszenia napływające w różnych regionów Litwy – odnotowano je w powiatach wileńskim, kowieńskim, uciańskim, szawelskim, mariampolskim, telszańskim i tauroskim, natomiast żadnego w powiecie poniewieskim.

Zaobserwowano, że nawet w dużych miastach nie wszystkie dzieci miały w domu narzędzia technologiczne niezbędne podczas nauczania na odległość. Specjaliści ds. ochrony praw dziecka, we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej i placówkami oświatowymi, poszukiwali możliwości czasowego wypożyczenia komputerów ze szkół osobom nieposiadającym komputerów lub tabletów.

Oprócz problemów technologicznych obrońcy praw dziecka dostrzegli brak uwagi rodziców na potrzeby edukacyjne dzieci oraz brak bliższej współpracy między rodzicami a przedstawicielami placówek edukacyjnych.