Szkoły otrzymały 47 nowych „żółtych autobusików”

„Autobusiki służą do różnych celów: po pierwsze, dzieci można wygodnie przywieźć do placówek edukacyjnych, pojazdy można również wykorzystać do zajęć pozalekcyjnych, w edukacji nieformalnej. Ważne jest, aby samochody były w pełni wykorzystywane” – powiedział dziennikarzom premier Saulius Skvernelis.

Autobusy „IVECO” kosztowały prawie 2 miliony euro. Są one przeznaczone do transportu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak też dzieci ze wsi i miasteczek oddalonych od szkoły o ponad 3 km.

Pojazdy będą również przewozić uczniów, którzy zmienili szkołę z powodu jej reorganizacji.

Takimi autobusami uczniowie mogą również docierać na kółka, wydarzenia kulturalne i sportowe oraz wycieczki.

Od 2000 r. zakupiono 1112 „żółtych autobusików”.