Sześć gospodarstw na Litwie zainfekowanych niebieskim językiem

„Badania wykazały, że sprawca wybuchu należy do serotypu wirusa niebieskiego języka typu 3. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, na podstawie rozkazu dyrektora VMVT, od 13 października w kraju ogłoszono sześć ognisk tej choroby” – czytamy w komunikacie Państwowej Służby Weterynaryjnej (VMVT).

Główny weterynarz kraju Vaidotas Kiudulas powiedział, że choroba jest w Litwie pod kontrolą, a informacje na ten temat są wymieniane z krajami, w których stwierdzono chorobę.

W miejscach ognisk od poniedziałku zabronione jest przemieszczanie zwierząt wrażliwych na chorobę do innych miejsc przechowywania, transportowanie ich materiałów genetycznych (nasienia, oocytów, zarodków). Wyjątek dotyczy tylko transportu zwierząt do uboju, po uzyskaniu zgody służby.

Zakaz zostanie zniesiony, gdy będzie pewność, że w miejscu wybuchu choroby nie ma już jej sprawcy. Państwowe próbki do badań będą pobierane po 21 dniach.

Minister rolnictwa Andrius Palionis w ubiegłym tygodniu powiedział, że podejrzewa się, iż ognisko choroby na Litwie może pochodzić z obwodu kaliningradzkiego w Rosji.

Niebieski język to wirusowa choroba, która nie jest niebezpieczna dla ludzi. Najczęściej chorują bydło, kozy, jelenie, wielbłądy, lamy oraz alpaki, ale najciężej chorują owce, które zakażają się tą chorobą.