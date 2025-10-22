Szef VSAT: straż graniczna przejęła 12 kontrabandowych balonów, zatrzymano 4 osoby

„Łącznie przejęto 12 meteorologicznych balonów, czterech podejrzanych zostało zatrzymanych tej nocy” – powiedział szef Państwowej Służby Ochrony Granicy, gen. Rustamas Liubajevas.

Według niego, te liczby mogą jeszcze ulec zmianie, ponieważ funkcjonariusze nadal pracują nad sprawą.

Szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC), Vilmantas Vitkauskas, powiedział, że operacja związana z balonami była „jedną z najbardziej intensywnych w ciągu ostatniego roku”.

„To pokazuje, że balony były puszczane z różnych punktów, była to skoordynowana operacja. Mamy nadzieję na skuteczną pracę naszych służb, aby jak najszybciej ustalić liczbę, skalę, zleceniodawców i wykonawców tej skoordynowanej operacji” – powiedział V. Vitkauskas.

Według szefa Państwowej Służby Ochrony Granicy (VSAT), strażnicy graniczni zarejestrowali na terytorium Litwy kilkadziesiąt obiektów, przekazali tę informację Siłom Powietrznym i zidentyfikowali część z nich.

„We wszystkich przypadkach, gdy obiekty zostały zidentyfikowane, były to balony meteorologiczne” – wskazał gen. Liubajevas.

Z powodu meteorologicznych balonów podjął on decyzję o zamknięciu punktów kontrolnych w Miednikach i Solecznikach o godzinie 2:30. Kontrola i ruch na tych punktach zostały wznowione o godzinie 9.

Dodatkowo, od wtorkowego wieczora do środy do godziny 6:30, zamknięte było lotnisko w Wilnie. Zostało to odczuwalne dla około 30 lotów i ponad 4 tysięcy pasażerów. Kilkanaście lotów zostało skierowanych do lotnisk w Kownie, Połądze, Rydze i Warszawie, a 10 zostało odwołanych.