Szef PKN Orlen: zmodernizowana fabryka w Możejkach zwiększy bezpieczeństwo regionu

„Ta decyzja pozwoli nam zwiększyć bezpieczeństwo w regionie, bo rafineria jest gwarantem bezpieczeństwa, zarówno dostaw paliw, jak i bezpieczeństwa energetycznego w przyszłości, nie tylko dla Litwy czy Polski, ale i dla całego regionu, bo produkty z Możejek trafiają do Estonii, na Łotwę, a także trafiają na Ukrainę – powiedział Obajtek podczas konferencji prasowej w poniedziałek po spotkaniu z premier Ingridą Šimonytė.

W latach 2022-2024 Orlen Lietuva planuje realizację największej inwestycji od 2006 roku, kiedy zakład został przejęty przez Orlen. Pod koniec października ubiegłego roku podpisał umowę wartą 641 mln EUR z brytyjską firmą Petrofac na modernizację rafinerii ropy naftowej.

D. Obajtek stwierdził wcześniej, że projekt modernizacji Możejek zwiększy efektywność rafinacji produktów naftowych z 72% do 84%, dzięki czemu firma będzie mogła uzyskać taką samą ilość produktów na 20% niższej ilości ropy naftowej.

Michał Rudnicki, szef Orlen Lietuva dla BNS, powiedział, że technologię i podstawowy projekt Bottom of the Barrel opracował amerykański gigant technologii naftowej, gazowej i petrochemicznej UOP (Universal Oil Products), a za transport sprzętu z zakładu przez port w Kłajpedzie do Możejek odpowiada międzynarodowa firma logistyczna Mammoet.

Ważące 1,8 tys. ton, o długości 100 metrów, szerokości 6,5 metra i wysokości 10 metrów mają zostać przetransportowane do Kłajpedy w sierpniu 2023 roku.