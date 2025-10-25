Szef NKVC: z powodu balonów meteorologicznych litewskie lotniska poniosły tysiące euro strat

„Przynajmniej w przypadku strat z tej nocy, jak usłyszeliśmy od Litwinów, to około 17 tysięcy euro. Ale to tylko część tych strat, ponieważ najważniejsze jest to, jakie straty ponoszą same linie lotnicze” – powiedział dyrektor Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Vilmantas Vitkauskas. „Oczywiście, także straty dla pasażerów są ogromne” – dodał.

Po oszacowaniu szkód, według Vitkauskasa, informacje te będą pomocne w ewentualnym postawieniu przed sądem osób podejrzanych o udział w działalności sieci przemytu balonów.

„Podsumowując te straty i rozważając przyszłe pozwy cywilne przeciwko tym, którzy organizują takie przestępstwa, będzie to również istotny wkład w dążenie do sprawiedliwości, a uważam, że ci, którzy organizują takie operacje, powinni kilka razy zastanowić się nad konsekwencjami” – powiedział szef NKVC.

Przypomnijmy, że z powodu balonów meteorologicznych wykorzystywanych do przemytu papierosów z Białorusi, w piątek wieczorem podjęto decyzję o tymczasowym zamknięciu obu jeszcze działających punktów kontrolnych granicy, a także o wstrzymaniu ruchu lotniczego na lotniskach w Wilnie i Kownie.

Działalność tych lotnisk została wznowiona w nocy z piątku na sobotę o godzinie 2:35. Z powodu ograniczeń wpłynęło to na 40 lotów i ponad 6 tysięcy pasażerów.

Aktualnie działają dwa punkty przekroczenia granicy w Medininkach i Szalczyninkach. Ruch przez nie został wznowiony o godzinie 12:00.

Według Państwowej Służby Ochrony Granic (VSAT), w czasie ponad pół dnia, gdy punkty były zamknięte, nie odnotowano poważnych incydentów ani konfliktów między kierowcami oczekującymi na przejazd, według wstępnych informacji.

Poszukiwania będą kontynuowane tak długo, jak to będzie konieczne

Dotychczas znaleziono cztery balony. Jak powiedział Vitkauskas, poszukiwania będą trwały przez całą dobę i obejmą trzy powiaty.

„Będą trwały przez całą dobę, tyle, ile będzie to konieczne (…). Mówimy o trzech miejscowościach: Łoździeje, Druskieniki, Soleczniki i Olita. Ale będziemy musieli jeszcze doprecyzować tę geografię, kiedy będziemy mieli pełne dane o znalezionych balonach” – mówił szef NKVC.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w tym tygodniu na Litwę wleciały już dziesiątki kontrabandowych balonów, co miało miejsce w nocy z wtorku na środę.

Z tego powodu zakłócono pracę lotniska w Wilnie, co wpłynęło na około 30 lotów i 4 tysiące pasażerów, a także tymczasowo zamknięto punkty kontrolne granicy.

Z danych NKVC wynika, że w nocy z piątku na sobotę w radarach odnotowano 90 obrazów, co oznacza, że do kraju wleciało o dwa–trzy razy mniej balonów meteorologicznych niż na początku tygodnia.

„Ale znowu, to tylko modelowanie, bardzo trudno jest powiedzieć w tej chwili, ile ich naprawdę było. Dopóki nie zakończą się wszystkie czynności procesowe przez policję i straż graniczną, nie będziemy w stanie podać tej liczby” – stwierdził Vitkauskas.

Czekając na decyzje Komisji ds. Bezpieczeństwa Narodowego

W związku z incydentem na początku tygodnia odbyło się posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa Narodowego.

Po tym spotkaniu premier Inga Ruginienė powiedziała, że jeśli sytuacja z masowym przemytem balonów kontrabandowych z Białorusi do Litwy się powtórzy, możliwe jest całkowite zamknięcie granicy z tym sąsiednim krajem.

Na przyszły tydzień, w środę, zaplanowano kolejne posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa Narodowego.

Zgodnie z Vitkauskasem, w przypadku powtórzenia się sytuacji, podjęte zostaną te same środki zapobiegawcze, jak tymczasowe ograniczenie działalności lotnisk i zamknięcie punktów granicznych.

Co do dalszych planów, czekamy na decyzję komisji, ale według szefa NKVC, już teraz stosowane metody przynoszą efekty.

„Jeśli zdarzy się incydent, automatyzm znowu wejdzie w życie. Co do długoterminowych decyzji, czy chodzi o zamknięcie punktów granicznych na dłużej, czy o zamknięcie jednego z posterunków, to komisja na pewno to rozważy w przyszłym tygodniu. Jeśli zajdzie taka potrzeba wcześniej niż w środę” – powiedział Vitkauskas.

Według szefa NKVC, czekamy na ocenę służb, jakie działania w celu powstrzymania takich przestępstw podejmuje Białoruś.

„Śledzimy media społecznościowe, prasę reżimu i na pewno wyrażono tam zaniepokojenie i są komentarze wynajętych komentatorów, którzy krytykują decyzje Litwy, co oznacza, że jest to bolesne dla reżimu. Uważamy, że trafiliśmy w odpowiednie miejsce” – zapewnił.

O sytuacji zostały poinformowane również litewscy partnerzy: UE i USA. Jak podkreślił Vitkauskas, ta sytuacja dotyczy nie tylko Litwinów, ale także obywateli innych krajów, którzy korzystają z usług litewskich lotnisk.

Po tym, jak Litwa zamknęła część punktów granicznych z Białorusią, zainstalowała fizyczne bariery na granicy i wzmocniła ochronę granic, balony meteorologiczne stały się jednym z najpopularniejszych sposobów przemytu papierosów.

Według straży granicznej, wielkość przemytu towarów powietrznych wzrosła z kilku setek do średnio 1,5 tysiąca paczek papierosów w tym roku. Do 7 października VSAT przejęła 507 balonów z Białorusi niosących nielegalne papierosy.

Ponad 45% przemytu papierosów w tym roku pochodziło z Białorusi, a ponad 54% z Łotwy.