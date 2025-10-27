Szef NKVC: w niedzielę wieczorem wleciało 66 balonów przemytniczych w kierunku Litwy

„Zarejestrowano 66 balonów meteorologicznych. W porównaniu do przedwczoraj, to dwa razy więcej” – w wywiadzie dla radia LRT powiedział dyrektor Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC), Vilmantas Vitkauskas.

Zgodnie z jego słowami, jak dotąd znaleziono jeden balon, który wleciał na Litwę, a pozostałe są nadal poszukiwane.

W wyniku incydentu ponownie tymczasowo wstrzymano działalność Międzynarodowego Portu Lotniczego w Wilnie, a Litwa zamknęła również tymczasowo lądowe punkty kontrolne na granicy z Białorusią.

Funkcjonariusze twierdzą, że kontrabandzie balony są wysyłane do Litwy, gdy panują sprzyjające warunki atmosferyczne, w szczególności odpowiedni wiatr.

„Jeżeli widzimy, że balony zmierzają w kierunku lotniska, w stronę pasa startowego i lądowisk, bądź w tę stronę, to wtedy podejmowane są odpowiednie decyzje wstrzymać działalność lotnisk” – powiedział V. Vitkauskas.

Z powodu przelotów balonów działalność lotnisk na Litwie jest zakłócona trzeci dzień z rzędu, a jednego dnia problemy wystąpiły także na lotnisku w Kownie.

W poniedziałek odbędzie się posiedzenie rządowej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego w celu omówienia sytuacji w tej sprawie.

W niedzielę szef MSW Litwy oraz tymczasowy minister ochrony kraju Władysław Kondratowicz po spotkaniu z dowódcą Litewskich Sił Zbrojnych i służb wewnętrznych oświadczył, że służby natychmiast podejmą nowe środki mające na celu zapobieżenie zagrożeniom związanym z kontrabandą balonów z Białorusi, ale nie ujawniono ich ze względów bezpieczeństwa.