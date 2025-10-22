Szef NKVC: przemyt papierosów balonami meteorologicznymi był skoordynowaną akcją

„Intensywność, z jakiej punktów wypuszczano balony, też była bardzo duża i najprawdopodobniej nie pochodziła z jednego miejsca — była to skoordynowana operacja” — w wywiadzie dla radia LRT powiedział dyrektor Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Vilmantas Vitkauskas.

Według szefa NKVC, kontrabandowe balony z Białorusi odnaleziono już w pięciu rejonach: łozdziejskim, druskienickim, orańskim, solecznickim i wileńskim.

„Ostatni taki atak zarejestrowano w pobliżu lotniska w Wilnie. Faktycznie geografia jest bardzo rozległa” — dodał Vitkauskas. „(…) wygląda na to, że była to najintensywniejsza w tym roku inwazja kontrabandowych balonów z papierosami do naszego kraju. Intensywność tę mierzy się dwiema miarami: osią czasu, w której balony były puszczane nad nasz kraj, oraz ilością. Z tego powodu podjęto decyzję „Oro navigacijos” o wstrzymaniu lotów, aby zapewnić bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego” — stwierdził.

Z powodu zagrożenia ze strony tych balonów międzynarodowe lotnisko w Wilnie było zamknięte od wtorkowego wieczora do środy do godz. 6:30, a w nocy tymczasowo wstrzymano ruch przez oba funkcjonujące przejścia graniczne z Białorusią — w Medininkach i Solecznikach.

Zdaniem V. Vitkauskasa, tymczasowe zamknięcie przejść granicznych było decyzją podjętą ze względów operacyjnych, prewencyjnie.

„Gdy prowadzona jest akcja poszukiwawcza i nie jest jeszcze znana skala incydentu, podjęto taką decyzję — z powodów bezpieczeństwa zamknąć także przejścia graniczne, aby zapewnić powodzenie operacji i zatrzymanie kontrabandy, która zorganizowała ten atak” — powiedział szef NKVC.

O ponownym otwarciu przejść decydować będzie odrębna decyzja.

Jak dodał szef NKVC, poszukiwania kontrabandowych balonów nadal trwają.

Do tej pory znaleziono pięć balonów, zatrzymano jedną osobę, odnaleziono około 7000 paczek kontrabandowych papierosów.

Według V. Vitkauskasa dane radarowe pokazują, że obecnie w przestrzeni powietrznej nie ma kontrabandowych balonów.

„Ostatnie wykrycia były nieco ponad godzinę temu, (…) wtedy też podjęto decyzję o otwarciu przestrzeni powietrznej” — wyjaśnił urzędnik.

Dodał, że ponieważ loty takich balonów nie są regulowane, unoszą się tam, gdzie wieje wiatr — przypadkowo mogą trafić w przestrzeń lotniska w Wilnie.

Ostatni raz działalność lotniska była dotknięta przez kontrabandowe balony na początku października. Wówczas litewską przestrzeń powietrzną naruszyło ponad 20 meteorologicznych balonów.

Po tym, jak Litwa zamknęła część przejść granicznych z Białorusią, postawiła fizyczną zaporę przy granicy i wzmocniła ochronę granicy, meteorologiczne balony stały się jednym z najpopularniejszych sposobów przewożenia kontrabandowych papierosów.