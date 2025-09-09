Szef NKVC: obiekt nad Litwą był prawdopodobnie efektem meteorologicznym

„Obecna wersja, którą analizujemy bardzo dokładnie i systematycznie, zakłada, że był to efekt meteorologiczny — takie zjawiska czasami powstają w związku z zachmurzeniem oraz specyfiką działania radarów” – w trakcie konferencji prasowej powiedział Vilmantas Vitkauskas, szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC). „To jedna z wersji, która najprawdopodobniej pozostanie aktualna” — dodał.

Według szefa NKVC, instytucje miały także informacje o dwóch balonach meteorologicznych, które leciały z Białorusi w kierunku Litwy, co również „podniosło pewien poziom ryzyka”.

V. Vitkauskas poinformował, że o obiekcie lecącym radarami w kierunku lotniska w Wilnie instytucje otrzymały informacje o godz. 8:33.

„Po ośmiu minutach podjęto decyzję o czasowym wstrzymaniu lotów, a około godziny 9 loty zostały wznowione. W związku z tym nie doszło do większych zakłóceń ani dla pasażerów, ani dla linii lotniczych” — mówił szef NKVC.

Major Wojska Litewksiego Gintautas Ciunis podkreślił, że wizualnie żaden lecący obiekt nie został zauważony.

„Obecnie Siły Powietrzne przeglądają wszystkie dane radarowe i oceniają, aby ustalić, co dokładnie się wydarzyło i jakie zjawisko wygenerowało sygnał na radarach. Podkreślam, że cały monitoring, o którym mówimy, był prowadzony wyłącznie za pomocą środków elektronicznych, czyli radarów, nie było żadnego kontaktu wizualnego ani obserwacji konkretnego obiektu, ani z Sił Powietrznych, ani z jednostek naziemnej obrony przeciwlotniczej” – powiedział mjr. Wojska Litewskiego, Gintautas Ciunis.

Możliwą lokalizację obiektu sprawdzili także podnieśli do lotu myśliwce NATO.

G. Ciunis stwierdził, że wejście obiektu na radar zostało zarejestrowane w rejonie Wilna, jednak dokładne miejsce nie zostało podane.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w ubiegłym tygodniu loty na lotnisku w Wilnie również zostały zakłócone z powodu drona podniesionego na zlecenie firmy „Teltonika”.

Z tego powodu przez około pół godziny w Wilnie nie mógł wylądować wojskowy samolot transportowy „Spartan”, którym przyleciał prezydent Gitanas Nausėda z Finlandii.

Ministerstwo Transportu i Komunikacji Litwy poinformowało, że obecnie rozważane jest rozszerzenie stref zakazu lotów bezzałogowych statków powietrznych, aby zapobiec podobnym incydentom.

Latem na Litwę wleciały dwa rosyjskie drony „Gerbera”, z których jeden miał dwa kilogramy materiałów wybuchowych.

W związku ze zdarzeniami prowadzone jest śledztwo przedprocesowe. Litewskie Siły Zbrojne twierdzą, że wspomnianymi dronami prawdopodobnie atakowano Ukrainę, jednak ich kurs został zmieniony za pomocą środków walki elektronicznej, przez co trafiły na terytorium Litwy przez Białoruś.