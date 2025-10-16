Szef MSZ Litwy: „Świt nad Niemnem” osłabia wizerunek kraju

„Ma to wpływ – mogę to stwierdzić. Jak duży jest efekt, ile szkody wyrządzono i jakie mogłyby być alternatywy – to już pytanie do innych, bo sam mógłbym łatwo popaść w polityczne spekulacje. Ale wpływ istnieje. Zwłaszcza w rozmowach z naszymi najbliższymi sojusznikami” – w wywiadzie dla portalu 15min.lt powiedział szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys. – Sam fakt, że w ogóle musimy o tym rozmawiać, już ma swój wpływ – dodał.

Największe oburzenie wywołała ostatnia wypowiedź lidera „Świtu nad Niemnem” Remigijusa Žemaitaitisa, który stwierdził, że dyrektor Litewskiego Narodowego Muzeum Sztuki Arūnas Gelūnas jest „organizatorem rozpoczętych przewrotów państwowych – członkiem skazanej partii”, a także spekulował na temat jego rzekomego żydowskiego pochodzenia.

„To absolutnie podłe i obrzydliwe. (…) Jest mi przykro, że człowiek, którego nazwano Żydem – co samo w sobie nie powinno być żadnym argumentem – czuje się w obowiązku tłumaczyć, że nim nie jest, jakby to również było czymś złym” – powiedział Budrys.

Według ministra sytuacja ta zmusza do szerszej refleksji nad poziomem antysemityzmu na Litwie.

„Niezależnie od tego, jak bardzo posypujemy głowy popiołem i mówimy, że coś się zmieniło, takie przejawy, działania i reakcje pokazują, że jako społeczeństwo jesteśmy chorzy. Trzeba działać, aby te oznaki i zalążki zostały wykorzenione” – stwierdził Budrys. „Stereotypy o rzekomym żydowskim spisku, przejawy ksenofobii to złośliwy twór, rak naszego społeczeństwa” – dodał.

Wpis Raimundasa Žemaitaitisa spotkał się z potępieniem prezydenta, marszałka Sejmu, premier, socjaldemokratów oraz opozycji parlamentarnej za szerzenie antysemityzmu i nienawiści.

Policja poinformowała w sobotę o wszczęciu postępowania przygotowawczego w sprawie podżegania do nienawiści.