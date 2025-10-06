Szef MSW: przemyt balonami uznawany jest za zorganizowaną przestępczość

„To, co jest ważne, to to, że zaczęliśmy patrzeć na to inaczej razem z prokuraturą. Nasi funkcjonariusze straży granicznej, wraz z prokuraturą, łączą pewną liczbę przestępstw w jedną sprawę, co skutkuje traktowaniem tego jako zorganizowanej przestępczości przez tych samych sprawców i natychmiast inną karą” – powiedział szef MSW Litwy, Władysław Kodnratowicz.

Zgodnie z danymi MSW Litwy, obecnie prowadzone są śledztwa w ponad 20 sprawach związanych z tą formą przestępczości. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy zatrzymano 96 podejrzanych o przemyt, a 34 osoby zostały oskarżone.

Szef MSW stwierdził, że jest gotów podnieść kwestię zaostrzenia odpowiedzialności za przemyt i organizowanie przemytu.

Podkreślił, że jedynym skutecznym sposobem walki z tą formą przemytu jest nieuchronność odpowiedzialności.

Według ministra, głównym szlakiem przemytu w dzisiejszych czasach jest transport powietrzny, a najczęściej – balonami meteorologicznymi.

„80 proc. dzisiaj zatrzymanych papierosów było transportowanych balonami meteorologicznymi” – powiedział szef MSW Litwy.

Minister zauważył, że zestrzelenie takich balonów jest bardzo trudne.

Według najnowszych danych, w nocy z soboty na niedzielę do Litwy z Białorusi dotarło 21 balonów z kontrabandą.

„Nie zapominajmy, że wysyłanie balonów zależy od kierunku wiatru. Zwłaszcza jesienią wiatr zaczyna wiać z kontynentalnej Europy w stronę morza, co daje możliwość wykorzystania takich warunków atmosferycznych. Taki wzrost jest oczekiwany codziennie” – powiedział minister spraw wewnętrznych Litwy, Władysław Kondratowicz.

Według niego, funkcjonariusze straży granicznej zaczynają swoją pracę od monitorowania prognoz meteorologicznych.

„Następnie uruchamiane są inne mechanizmy, włączana jest wywiad kryminalny, policja i inne poziomy nadzoru” – zapewnił W. Kondratowicz.

Szef Litewskiej Straży Granicznej (VSAT), Rustamas Liubajevas, zaznaczył, że straż graniczna nigdy nie użyła broni wobec balonów meteorologicznych.

„Obecnie jedynym środkiem walki z balonami meteorologicznymi jest wywiad kryminalny” – powiedział szef Litewskiej Straży Granicznej, Rustamas Liubajevas. „W tym celu wzmocniono odpowiednie siły. Ponadto przemytnicy stale monitorują sytuację i dostosowują się do naszych działań. Coraz częściej balony są wysyłane głębiej w głąb terytorium Litwy, aby utrudnić naszą reakcję, ponieważ straż graniczna ma prawo interweniować tylko w strefie przygranicznej, czyli w pasie 5 kilometrów od linii granicznej” – dodał. „Balony są obecnie wysyłane z większej odległości od granicy, bardzo szybko mogą wznosić się na wysokość 5-6 kilometrów, a ich prędkość w zależności od siły wiatru wynosi nawet do 200 km/h. Najczęściej nadajniki GPS włączane są już na terytorium Litwy, co ponownie utrudnia pracę naszym funkcjonariuszom wywiadu kryminalnego” – oznajmił szef VSAT.

Zgodnie z jego danymi, coraz częściej przemytnicy wprowadzają kontrabandę do Litwy przez wewnętrzną granicę Unii Europejskiej. W tym roku stanowi to znaczną część zatrzymanej kontrabandy.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w nocy z soboty na niedzielę litewską przestrzeń powietrzną naruszyło 25 balonów meteorologicznych, które przemytnicy wypuścili z Białorusi, transportując na nich paczki papierosów.

Z 13 balonów, które dotarły do Wilna, dwa weszły w przestrzeń powietrzną w okolicy stołecznego lotniska, które zostało zamknięte od godziny 22:16 do 4:50. Ograniczenia wpłynęły na około 30 lotów i 6 tysięcy pasażerów.