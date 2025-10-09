„Nie było takiego wymogu, ale wcześniej przez dwa lata pracowałem jako dyrektor administracji samorządu, nie mianowany przez socjaldemokratów, lecz przez socjaldemokratycznego mera. W pewnym sensie to zaufanie i zrozumienie pojawiły się, ponieważ przynależność do partii zobowiązuje do przestrzegania wspólnych umów partyjnych, co dyscyplinuje i pomaga w pracy” – powiedział szef MSW Litwy, Władysław Kondratowicz.

Po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych to ówczesny premier, socjaldemokrata Gintautas Paluckas zaproponował mu stanowisko ministra spraw wewnętrznych.

Przed tym przez półtora roku Władysław Kondratowicz był dyrektorem Administracji Aamorządu rejonu wileńskiego.

W latach 2013–2014 oraz 2019–2020 pełnił funkcję wiceministra transportu, a także kierował departamentami rozwoju i relacji międzynarodowych oraz polityki transportu drogowego i cywilnej aviacji w Ministerstwie Transportu i Komunikacji Litwy.

W latach 2007–2013 był zastępcą dyrektora administracji samorządu rejonu wileńskiego.

Szef MSW był również członkiem AWPL-ZChR do końca 2022 roku.