Szef MSW Litwy w Danii: odporność społeczna to przyszłość Europy

Podczas spotkania omawiany będzie jeden z głównych priorytetów Litwy – zwiększenie odporności i przygotowanie na kryzysy. Litwa aktywnie inwestuje w edukację społeczną, współpracuje z organizacjami pozarządowymi i rozwija krajowe inicjatywy w tej dziedzinie.

Zdaniem ministra, niezbędne jest wzmocnienie strukturalnego dialogu UE i NATO, zwłaszcza w obszarze mobilności wojskowej, odpowiedzi na zagrożenia hybrydowe i cybernetyczne.

W kwestii migracji Litwa wyraża zdecydowane stanowisko w sprawie potrzeby modernizacji polityki zwrotów w UE. Obecnie konieczne jest przyjęcie rozporządzenia dotyczącego zwrotów, które zapewni szybsze i skuteczniejsze zwroty, a także zminimalizuje nadużycia systemu.

„Dobrowolny powrót powinien być priorytetem, ale efektywny system przymusowego zwrotu również jest niezbędny – często to on skłania do dobrowolnej decyzji. Przykład naszej kraju pokazuje, jak to działa” – podkreśla szef MSW.