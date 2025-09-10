Szef MSW: broń działa na drony kontrabandowe, ale nie na wojskowe drony „Shahed”

„Jeśli zajdzie potrzeba, oczywiście można użyć broni. Taki rozkaz Litewskiej Straży Granicznej jest już zatwierdzony, z tego co wiem, i strażnicy graniczni, jeśli będzie to naprawdę konieczne, będą mogli użyć broni. Trzeba jednak rozumieć, że takich dronów, które przelatywały nad naszym terytorium i które wywołały największe obawy, nie zestrzeli się zwykłą bronią” – powiedział szef MSW Litwy, Władysław Kondratowicz.

Zaznaczył, że strażnicy graniczni „codziennie mają do czynienia z dronami”.

„Oczywiście nie z dronami wojskowymi, powiedzmy „Shahed”, ale głównie z tymi, które używają przemytnicy, aby przemycić ładunek przez granicę. I codziennie są one zestrzeliwane przy użyciu środków walki radioelektronicznej” – wskazał szef MSW Litwy.

Minister dodał, że siły straży granicznej zostały wzmocnione w związku z rozpoczynającymi się w piątek ćwiczeniami „Zapad”.

„Siły te, wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej i armią, zostały wzmocnione. (…) Jeśli zajdzie potrzeba podjęcia dodatkowych działań i zobaczymy, że zagrożenie jest większe niż obecnie, na pewno zostaną podjęte odpowiednie decyzje” – podkreślił minister.

VSAT już we wtorek informował, że w związku z ćwiczeniami „Zapad 2025” będzie prowadzony intensywniejszy nadzór granic z Białorusią i Rosją, patrolowanie z wykorzystaniem struktur systemu obrony narodowej oraz Związku Strzelców.

Służba poinformowała, że podczas ćwiczeń zapewni szybkie reagowanie na możliwe „incydenty różnego rodzaju”, wykorzystując zarówno wzmocnione siły, jak i dodatkowe środki techniczne, wywiad kryminalny oraz inne zasoby.

Dyskusje na temat ochrony litewskiej przestrzeni powietrznej ponownie nasiliły się po tym, jak w nocy z wtorku na środę Rosja przeprowadziła ataki na Ukrainę, a kilkanaście dronów naruszyło przestrzeń powietrzną Polski, z czego część została zestrzelona.

Wojsko polskie nazwało te naruszenia aktem agresji.

Latem na Litwie odnotowano dwa incydenty z dronami „Gerbera” naruszającymi przestrzeń powietrzną kraju. Jeden z nich przewoził dwa kilogramy materiałów wybuchowych.

Po tych wydarzeniach eksperci NATO ocenili system nadzoru litewskiej przestrzeni powietrznej. Obecnie przygotowują analizę, którą we wrześniu przedstawi dowódcy sił sojuszniczych w Europie (SACEUR) Alexusowi Grynkewiczowi podczas jego planowanej wizyty na Litwie i spotkania z ministrem obrony narodowej.

Przedstawiciele Litewskich Sił Zbrojnych utrzymują wersję, że oba statki powietrzne dostały się na Litwę, gdy podczas wysyłania ich przez Rosję na Ukrainę trajektoria lotu dronów została zmieniona przy pomocy środków walki elektronicznej.