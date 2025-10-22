Szef MSW: Białoruś nie reaguje na przemyt balonami, mimo braku dowodów na jej udział

„Nie posiadamy takich informacji, ani z innych źródeł” – powiedział szef MSW Litwy zapytany, czy istnieją dowody na to, że białoruscy funkcjonariusze są zaangażowani w wysyłanie balonów z kontrabandą.

Minister zauważył, że białoruskie służby nie przekazały żadnych ostrzeżeń dotyczących takich obiektów wysyłanych do Litwy.

„Nie mamy żadnych informacji na temat balonów, nie otrzymaliśmy żadnych ostrzeżeń. (…) Widzimy, że nie ma żadnych wysiłków, by zapobiec takim działaniom. Nie mówimy, że oni biorą w tym udział, ale nie słyszymy też o żadnych wysiłkach, które mogłyby polegać na zatrzymaniu tych balonów lub innych działaniach” – powiedział minister spraw wewnętrznych, Władysław Kondratowicz.

Słowa te padły po tym, jak w nocy z wtorku na środę na Litwę z Białorusi wleciały dziesiątki balonów z kontrabandą. Służba Ochrony Granic Państwowych (VSAT) przejęła 12 balonów i zatrzymała cztery osoby podejrzewane o udział w przemycie.

Z powodu tych balonów doszło do zakłócenia pracy lotniska w Wilnie, wpłynęło to na około 30 lotów i ponad 4 tys. pasażerów, a punkty kontrolne w Miednikach i Święcianiach zostały tymczasowo zamknięte.

Według Kondratovičiusa, punkty zostały zamknięte przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa oraz jako sygnał do Białorusi, by dzieliła się informacjami.

„Głównym powodem zamknięcia punktów jest bezpieczeństwo. Oczywiście, gdy przeprowadzamy operacje, zapobiegając i szukając tych balonów, im spokojniej będzie na granicy, tym lepiej. W tym miejscu także odnotowano loty balonów” – wyjaśnił szef MSW. „Być może nasze posunięcie dotyczące zamknięcia punktów kontrolnych to także bardzo dobry sygnał, że wymiana informacji jest niezbędna” – dodał.

Minister powtórzył wersję przedstawioną wcześniej przez szefa Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC) Vilmantasa Vitkauskasa, który wskazał, że najprawdopodobniej incydenty z balonami związane są z przemytami, ale nie wyklucza się także innych motywów inwazji.

„Nie możemy wykluczyć wszystkich możliwości, ale dzisiaj główną wersją, którą widzimy, jest działalność przemytnicza, w tym przerzut papierosów” – powiedział W. Kondratowicz.

Z kolei Vitkauskas zauważył, że choć nie ma dowodów na to, że była to operacja hybrydowa, intensywność wypuszczania balonów wskazuje, że działania były skoordynowane, a naiwnością byłoby sądzić, że przemyt odbywał się bez wiedzy reżimu białoruskiego.

Redakcja ZW.LT przypomina, że reagując na naruszenia przestrzeni powietrznej, premier Inga Ruginienė wyraziła nadzieję, że Mińsk będzie odpowiedzialnie podchodził do takich sytuacji, niezależnie od politycznych relacji, i współpracował na poziomie technicznym.

„Uważam, że są takie miejsca, gdzie rzeczywiście wymiana informacji, by nielegalna działalność została powstrzymana, mogłaby mieć miejsce” – powiedział minister spraw wewnętrznych, nie określając tego jako współpracy z Białorusią.

W związku z sytuacją, w środę po południu zwołano posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Narodowego.

Główny doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego, Deividas Matulionis, wspomniał, że w odpowiedzi na wypuszczenie balonów Litwa może na dłuższy czas zamknąć część granicy z Białorusią.

Tymczasem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy proponuje wprowadzenie odpowiedzialności karnej w Kodeksie Karnym za zagrożenia dla cywilnego lotnictwa oraz za zaostrzenie kar za przemyt drogą powietrzną, a zmiany te są obecnie konsultowane.

Zgodnie z danymi VSAT, w okresie styczeń-wrzesień 2025 r. 80,1% papierosów, które trafiły z Białorusi do Litwy, zostały przemycone balonami meteorologicznymi lub innymi bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Łącznie w tym roku przechwycono ponad 1,1 mln paczek papierosów przemycanych drogą powietrzną, z czego około 800 tys. paczek trafiło do Litwy za pomocą balonów. Funkcjonariusze graniczni przejęli 557 balonów użytych do przemytu, podczas gdy w 2024 roku liczba ta wynosiła 226.