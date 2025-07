Szef litewskiej dyplomacji: Litwa nie planuje łagodzenia sankcji wobec Białorusi

Według ministra, sytuacja jest odwrotna – rozważane jest dalsze rozszerzenie środków oddziaływania na ten kraj.

Zapewnił, że rozmawiał na ten temat także na zamkniętym posiedzeniu Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

„Pytanie na komisji brzmiało, czy prowadzone są jakieś procesy. Moja krótka odpowiedź: nie, nie są. Ponownie zapewniłem o tym posłów. Chcę także was zapewnić i zachęcić do niebrania pod uwagę plotek, które są rozpowszechniane jako rzekome procesy polityczne” – wyjaśnił szef MSZ.

Potwierdził, że ministerstwo otrzymało pisma dotyczące wznowienia tranzytu nawozów białoruskich, lecz nie ujawnił, od kogo dokładnie pochodziły.

„Było ich kilka. Oczywiście pamiętam, że odpowiadałem na nie. To się toczyło i (…) było jakieś korespondencje” – dodał Budrys.

„Mój cel to utrzymać tę sprawę całkowicie suchą, prawną i jasno ułożoną. Tak też się to odbywa. Jeśli ktoś chce wplątać tu dodatkowo politykę, to powiem jedno – przede wszystkim szkodzi to Litwie” – tłumaczył minister.