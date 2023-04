Szef dyplomacji Estonii: szczyt NATO w Wilnie musi przedstawić Ukrainie jasną ścieżkę dołączenia do Sojuszu

„Szczyt musi przedstawić Ukrainie jasny komunikat i konkretne kroki na jej drodze do NATO” – wezwał w środę Tsahkna. „Mam nadzieję, że do tego czasu Szwecja zostanie najnowszym członkiem Sojuszu” – powiedział, odnosząc się do zaplanowanego na 11-12 lipca szczytu w Wilnie.

Szef estońskiej dyplomacji podkreślił znaczenie kontynuowania wspierania Ukrainy, mówiąc: „musimy wzmocnić sankcję przeciwko Rosji, obniżyć pułap cenowy na rosyjską ropę i dalej izolować agresora, by zwiększyć koszty prowadzenia wojny”.

Margus Tsahkna z liberalnej partii Eesti 200 objął stanowisko ministra spraw zagranicznych Estonii w poniedziałek po uformowaniu i zaprzysiężeniu nowego rządu premier Kai Kallas.