Święta bez zakupów

Jako pierwszy przerwę w pracy na święta ogłosił Lidl. 25 grudnia i 1 stycznia sklepy będą nieczynne, a w Wigilię Lidl będą otwarte do godz. 18.30, 31 grudnia – do godz. 20. 26 grudnia zakupy można będzie zrobić od godz. 10 do 19.30.

Iki w Wigilię będzie otwarte do godz. 20. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia sklepy będą zamknięte, a 26 grudnia zostaną otwarte o godz. 9. W sylwestra zakupy można będzie zrobić do 20, a 1 stycznia sklepy Iki będą czynne od godz. 10.

Norfa w Wigilię będzie czynna o dwie godziny krócej niż zwykle, w Sylwestra – o godzinę. 25 grudnia i 1 stycznia będą zamknięte.

Wszystkie sklepy Rimi będą miały jeden dzień niehandlowy: 25 grundnia. 24 grudnia Hyper Rimi będą otwarte do godz. 20, zwykłe sklepy – w zależności od do godz. 19, 18 lub 17. 1 stycznia sklepy Hyper Rimi będą otwarte od godz. 12 do 20. W Wilnie nieczynne tego dnia będą tylko Nordika nieopodal lotniska oraz sklepy Rimi przy ul. Linkmenų 22 i Ukmergės 233.

25 grudnia będą nieczynne wszystkie sklepy sieci Maxima.

W Boże Narodzenie i Nowy Rok zamknięte będą Akropolis w Wilnie, Kłajpedzie i Szawlach. W Wigilię godziny pracy zostały skrócone: sklepy, kawiarnie i miejsca rozrywki zostaną zamknięte o godz. 17, wileński Ermitažas będzie czynny do godz. 18, natomiast Maxima i Eurovaistinė – do godz. 19.

31 grudnia galerie Akropolis będą otwarte do godz. 20, z wyjątkiem Maximy i Eurovaistinė, które będą otwarte do godz. 21. 1 stycznia w będą czynne tylko Maxima i Eurovaistinė.