Światowy Dzień Nauczyciela na Litwie

Z okazji Dnia Nauczyciela dzisiaj w muzeum oświaty w Kownie zostaną odznaczeni nauczyciele roku, którym wręczona zostanie nagroda „Meilė Lukšienė” oraz nagrody lituanistyczne. Nagrody wręczy minister oświaty G. Jakštas.

Tradycyjnie w tym dniu życzenia do społeczności szkolnej kierują przywódcy państwa.

Składając gratulacje pedagogom z okazji Międzynarodowego Dnia Nauczyciela, prezydent Litwy Gitanas Nausėda wyraził niezadowolenie z powodu tego, jakie wynagrodzenie otrzymują pedagodzy na Litwie. Obiecał, że przedstawiciele tego zawodu będą lepiej słyszani.

„Każdy z Was indywidualnie i wszyscy razem zasługujecie na największy szacunek. Dlatego naprawdę rozczarowuje fakt, że godziwe i godne wynagrodzenie pedagogów oraz warunki pracy zapewniające jakość edukacji w naszym kraju pozostają celem jutra, a nie dzisiejszą rzeczywistością” – stwierdził G. Nausėda.

„Rozumiem, że wielu z Was odczuwa zmęczenie, niedocenianie, a może nawet rozczarowanie. Chcę jednak zapewnić: do tej pory zabiegałem i będę zabiegał, aby nauczyciele na Litwie byli lepiej słyszani, a co najważniejsze – aby ich słuchano” – stwierdził szef państwa w pozdrowieniu.

Od końca ubiegłego tygodnia Na Litwie trwa strajk związku zawodowego litewskich pracowników oświaty pod przewodnictwem Andriausa Navickasa w sprawie warunków pracy i wypłaty.

W negocjacjach rząd proponuje podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli w przyszłym roku w dwóch etapach: od stycznia – o 10% i od września – tak bardzo, aby przeciętne wynagrodzenie nauczyciela osiągnęło 130% średniej krajowej, ale związek zawodowy nie jest zadowolony z takiej podwyżki.

Prowadzone są także negocjacje dotyczące zarządzania obciążeniem pracą nauczycieli, liczebnością uczniów w klasach i innych kwestii.

G. Nausėda namawia nauczycieli, aby nie tracili wiary w sens swojej pracy, aby pielęgnowali swoje powołanie pedagogiczne i cierpliwie inwestowali w swoich uczniów.

Według najnowszych danych na Litwie strajkuje około 2 tys. nauczycieli.

Strajk ma potrwać do 28 października.