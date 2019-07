vdu

Zgodnie z nowelizacją świadczenia na dzieci nie będą wliczane do dochodu rodziny. To ułatwi ubieganie się o wsparcie socjalne. Do dochodów nie będą również zaliczane świadczenia z tytułu tymczasowej opieki nad dziećmi.

Jak powiedział Tomas Tomilinas, członek sejmowego komitetu ds. socjalnych i pracy, często rodzina przez to, że ma świadczenia nic nie zyskuje, bo dzieci tracą prawo do nieodpłatnego wyżywienia czy podręczników, a także określonych zniżek. Jego zdaniem świadczenia na dzieci powinny być przeznaczone wyłącznie na nie i nie mogą być wliczane do ogólnego budżetu rodziny.

Zgodnie z poprawkami wysokość pieniężnych zasiłków socjalnych nadal nie będzie mogła przekraczać 50 proc. ogólnego wyznaczonego zasiłku socjalnego. W osobnych przypadkach mogą być stosowane wyjątki.