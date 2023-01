Swedbank ostrzega: Wzrasta liczba ataków oszustów

Oszuści cały czas zmieniają swoje metody oszustw i obecnie atakują mieszkańców metodą klasyczną – za pomocą oszustwa telefonicznego i audio.

„Dzwoniący przedstawiają się jako pracownicy banku, policji, prokuratury i innych instytucji oraz informują o rzekomych nielegalnych operacjach na koncie lub próbach wykonania przelewu z konta klienta. To próba wywołania stanu psychicznego szoku poprzez oferowanie fikcyjnej pomocy na miejscu” – tłumaczy Žygeda Augone, szefowa działu bezpieczeństwa informacji w Swedbanku.

Cechą charakterystyczną ostatnich oszustów telefonicznych jest to, że oszuści komunikują się wyłącznie w języku rosyjskim, ponieważ bezwzględna większość połączeń jest wykonywana poza Litwą, do czego wykorzystywane są różne aplikacje do komunikacji zdalnej, takie jak WhatsApp, Viber.

Dzwoniąc przez telefon lub aplikację do zdalnej komunikacji, głównym celem oszustów jest wzbudzenie podejrzeń, pozorowanie realnej groźby utraty pieniędzy lub zwrócenie uwagi organów ścigania z powodu nielegalnych działań na koncie.

Jeśli mieszkańcy dadzą się nabrać na ten hak, oszuści robią drugi krok – podszywając się pod ekspertów ds. bezpieczeństwa bankowego, obiecując pomoc i oferując rozwiązanie problemów otrzymają dane, potrzebne do kradzieży pieniędzy.

Zachowajmy czujność – apeluje bank Swedbank.