Studia pedagogiczne wciąż mało popularne

Przewodniczący wyjaśnia, że ogółem studia pedagogiczne wybiera dostateczna liczba osób, jednak wciąż brakuje chętnych na kierunkach, kształcących nauczycieli przedmiotowców.

Najmniejszą popularnością cieszy się fizyka, matematyka i technologie informatyczne.

Jak podaje Ziliukas, studentów brakuje we wszystkich trzech podstawowych uczelniach, kształcących nauczycieli. Wyjątkiem jest Uniwersytet im. Witolda Wielkiego.

W porównaniu do roku ubiegłego, liczba osób ubiegających się o studia na kierunkach pedagogicznych zmalała z 2,51 proc. do 2,38 proc. na uniwersytetach oraz z 3,22 proc. do 3,07 proc. w kolegiach.

Według opinii przewodniczącego sejmowego Komitetu oświaty i nauki Eugenijusa Jovaišy, sytuacja jest wręcz kartastrofalna, gdy chodzi o wszystkie kierunki kształcące nauczycieli przedmiotowców. Jeżeli tendencja się utrzyma, w przyszłości może zabraknąć specjalistów, którzy przyjdą na zmianę obecnym pedagogom.