Studenci nierejestrowani w Wilnie będą mogli odebrać tabletki jodku potasu

Według SAM, tabletki odebrało już ćwierć mieszkańców, którzy otrzymali recepty, a niewykorzystane recepty po miesiącu straciły ważność i wkrótce zostaną zaktualizowane, więc mieszkańcy, którzy jeszcze nie odebrali tabletek, będą mogli to zrobić.

Ministerstwo wskazało, że aktualizacja recept dla osób, które jeszcze nie odebrały tabletek jodku potasu, rozpocznie się w ten piątek w klinikach Santary. Proces ten potrwa kilka dni.

„Wraz z receptą na e-zdrowiu mieszkańcy zobaczą zapis o wizycie u lekarza w klinikach Santary – to tylko techniczny krok niezbędny do wystawienia recepty, te wizyty nie są opłacane ze środków Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych” – informuje SAM.

Po otrzymaniu zaktualizowanych recept mieszkańcy będą mogli odebrać tabletki jodku potasu w jednej z aptek.

Elektroniczne recepty są automatycznie wystawiane mieszkańcom 17 gmin znajdujących się w promieniu 100 km od elektrowni jądrowej w Astrawie oraz studentom, którzy nie zadeklarowali miejsca zamieszkania w Wilnie, rej. wileńskim, Oranach, Solecznikach, Trokach, Elektrenach. Koszedarach, Szyrwintach. Wiłkomierzy, Malatach, Oniksztach, Ucianie, Ignalinie, Jeziorasach, Wisagini, Święcianie i Janowie.

„Recepty elektroniczne będą aktualizowane co miesiąc do jesieni, jednak mieszkańcy są zachęcani do niezwłocznego odebrania tabletek jodku potasu” – dodało SAM.