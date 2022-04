Staw w pobliżu ambasady rosyjskiej był poplamiony krwią

To zaproszenie, by nie odwracać się od bólu, nie być obojętnym obserwatorem. Jest to zaproszenie do dalszej obrony ludzi obecnie torturowanych, gwałconych, zabijanych, ich podstawowych wartości demokratycznych, ich prawa do wolności i życia.

Teraz ważniejsze niż kiedykolwiek jest niezanurzanie się w obrazy masakr, które do nas docierają. Nie pozwólmy, aby okropności rosyjskich zbrodni wojennych straciły moc, by nas skrzywdzić, sprawić nam ból i stać się nową normą. My, wolni narody Europy, jesteśmy nadzieją narodów Ukrainy. Niemcom i niektórym innym krajom trudno jest zachować nadzieję, unikając sankcji, które mogą mieć realny wpływ na Rosję, stawiając pieniądze ponad ludzkie życie. Dlatego w miarę trwania wojny rośnie znaczenie naszego aktywizmu – głośmy prawdę, bądźmy wolontariuszami, ofiarujmy, protestujmy i naciskajmy na polityków, aby nałożyli na Rosję ostrzejsze sankcje.

Staw krwi świadczy o odpowiedzialności Rosji za zbrodnie wojenne w Ukrainie. Pełne nadziei płynięcie przez staw pełen krwi mistrzyni olimpijskiej Rūty Meilutytė symbolizuje nieustanne, nieprzerwane wysiłki w (wy)płynięciu.

(Podczas performance’u nie naruszono stanu flory i fauny: staw pomalowano ekologiczną, przyjazną dla środowiska farbą, która jest szeroko stosowana przez ekologów)

Pomysł i realizacja: Berta Tilmantaitė, Neringa Rekašiūtė, Rūta Meilutytė, Aurelija Urbonaviciute.

Zdjęcia: Neringa Rekašiūtė, Berta Tilmantaitė, Mindaugas Drigotas, Andrius Repšys, Karolis Pilypas Liutkevičius

Muzyka: Viktoras Urbaitis

Podziękowania za pomoc we wdrożeniu: Cgates, UAB; Aurelijusz Liubinas; Inospektra, UAB