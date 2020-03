Statystyki koronawirusa na Litwie: Połowa chorych młodsza niż 40 lat

vdu

C)VID-19 stwierdzono u lekarzy klinik Žalgirio i Santaros.

Z powodu kontaktów z nosicielami wirusa izolacji zostało poddanych 545 medyków, najwięcej – 377 – w okręgu wileńskim. Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego nie podaje na razie, u ilu pracowników służby zdrowia potwierdzono koronawirusa.

Na Litwie 49 proc. ogólnej liczby zarażonych koronawirusem stanowią osoby w wieku do 40 lat. 40 proc. zdiagnozowanych przypadkow dotyczy osób w przedziale wiekowym od 40 do 60 lat. Dzieci do lat 16 stanowią 3 proc. Pozostały odsetek to osoby po sześćdziesiątce.

Na Litwie choruje 52 proc. meżczyzn i 48 proc. kobiet. Część pacjentów leczy sie w domu.