„Starlink“ Muska w Wilnie

Firmą na Litwie będzie zarządzać Amerykanka Laurena Ashley Dreyer. Obecnie jest inżynierem operacyjnym w SpaceX. Wcześniej była Dyrektorem ds. Zasobów Ludzkich i Operacji Biznesowych.

Starlink to projekt systemu sztucznych satelitów ziem.

Minister Transportu i Łączności Marius Skuodis w rozmowie z lrt.lt, potwierdził, że w lutym minister rozmawiał z przedstawicielami SpaceX o możliwościach rozwoju technologii Internetu satelitarnego na Litwie i w regionie bałtyckim.

Ministerstwo informowało wówczas, że rozwój łączności satelitarnej pozwoli Litwie nie tylko nadrobić zaległości, ale także znacznie szybciej osiągnąć cel UE, tak aby do 2025 roku wszyscy mieszkańcy mieli dostęp do Internetu z prędkością co najmniej 100 mb/s.

Szerokopasmowy internet dostarczany przez technologię Starlink jest szczególnie cenny w regionach, w których brakuje infrastruktury naziemnej. Na orbicie Ziemi znajduje się obecnie ponad 1,1 tys. satelit Starlink. Planuje się, że w dłuższej perspektywie kosmiczna sieć połączeń internetowych wzrośnie do 12 tys. satelit..

SpaceX to jeden z największych na świecie twórców prywatnych innowacji. W maju prototyp statku kosmicznego firmy Starship, po trzech wcześniejszych nieudanych próbach, po raz pierwszy pomyślnie wylądował w bazie w Teksasie,.



Na podst. BNS, lrt.lt