Spór o resort kultury. Premier: czekamy na kandydata „Świtu nad Niemnem”

Szefowa rządu podkreśliła, że chciałaby, aby obóz rządzący był skupiony na pracy.

„Jeżeli choć jeden z partnerów uważa inaczej lub ma inne priorytety, nie wykluczamy możliwości rozważenia zmian” – dodała.

Do ewentualnej debaty o przyszłości koalicji może dojść w związku z protestami środowisk kultury przeciw powierzeniu resortu kultury ugrupowaniu „Świt nad Niemnem” („aušriečiai”). We wtorek przewodniczący rządzących socjaldemokratów Mindaugas Sinkevičius stwierdził, że podczas zwoływanej na weekend Rady Partii członkowie mogą podnieść kwestię dalszego kształtu koalicji.

Rządzący utrzymują, że mimo protestów nie rozważają wymiany ministerstw między partiami. Premier Ruginienė zaznaczyła, że nie otrzymała jeszcze od „Świtu nad Niemnem” kandydata na ministra kultury po ubiegłotygodniowej rezygnacji Ignotasa Adomavičiusa. Do czasu powołania następcy obowiązki w resorcie pełni minister Raminta Popovienė.

„Mamy znakomitego ministra – Ramintę Popovienė. Dała się poznać jako minister edukacji, więc z pewnością ma kompetencje, by w tym trudnym czasie pracować także w obszarze kultury” – powiedziała premier.

Lider „Świtu nad Niemnem” Remigijus Žemaitaitis oświadczył w poniedziałek, że na stanowisko ministra kultury zostanie zaproponowana osoba niezwiązana z partią, znana środowisku kultury, która miała objąć funkcję wiceministra.

Tymczasem Prokuratura Generalna zleciła we wtorek policji doprecyzowanie okoliczności w sprawie możliwego gromadzenia danych z komputerów pracowników resortu przez byłego ministra kultury Ignotasa Adomavičiusa we współpracy z nieustalonymi osobami. Ruginienė oceniła, że jeśli to się potwierdzi, będzie to „całkowicie nie do przyjęcia”.

„Nigdy nie stosowaliśmy takiego stylu. W każdej instytucji osobiście wymagam szacunku dla pracownika” – podkreśliła.

Obecną koalicję rządzącą tworzą socjaldemokraci, „Świt nad Niemnem” i „chłopi i zieloni”. Jej skład został zmieniony latem przy formowaniu nowego rządu po rezygnacji Gintautasa Paluckasa.