Spór o dodatkowe punkty dla maturzystów

– Mamy tu poważny problem prawny. Żałuję, że ministerstwo stale balansuje na granicy prawa – powiedział w środę po posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Oświaty i Nauki poseł Simonas Kairys.

– Artykuł 59 ustawy o nauce i studiach jasno wskazuje, że wszelkie zmiany w zasadach naliczania punktów konkursowych muszą być ogłoszone co najmniej pół roku przed rozpoczęciem rekrutacji – dodał.

Zgodnie z przepisami, uczelnie wyższe są zobowiązane do ogłaszania zasad przyznawania punktów konkursowych do 1 grudnia roku poprzedzającego rekrutację, a minimalne progi przyjęć – do 1 czerwca.

fot. BNS/ Lukas Balandis

Dodatkowe punkty za wysokie wyniki

W lipcu ogłoszono, że do wyników wszystkich egzaminów maturalnych, poza językiem litewskim i literaturą, automatycznie dodano po 10 punktów. Minister oświaty Raminta Popovienė tłumaczyła, że decyzja ta miała na celu umożliwienie około 4 tysiącom uczniów zdanie obowiązkowego egzaminu z matematyki i umożliwienie im ubiegania się o miejsce na studiach.

Po fali krytyki, że działanie to obniża konkurencyjność uczniów, którzy zdobyli wysokie wyniki bez dodatkowych punktów, resort zaproponował nową korektę zasad naliczania punktów rekrutacyjnych.

Według propozycji, uczniowie, którzy zdobyli 95 lub więcej punktów (czyli tak zwane „setki”) bez pomocy dodatkowych 10 punktów, otrzymają premię – kolejne 10 punktów do ogólnego wyniku rekrutacyjnego. Ci, którzy „setkę” uzyskali po dodaniu brakujących punktów, otrzymają tylko tyle punktów, ile „nie zostało wykorzystanych”. Przykładowo – jeśli abiturient zdobył 99 punkty, to do wyniku egzaminu dodano mu tylko 1 punkt – tyle, ile brakowało do „setki”. Z pozostałych 9 niewykorzystanych punktów, zgodnie z propozycją ministerstwa, utworzony zostałby dodatkowy bonus punktowy doliczany do punktu rekrutacyjnego.

Zmiany nie będą dotyczyć wyników z egzaminów z języka litewskiego i literatury ani języka ojczystego. Uczniowie, którzy uzyskali mniej niż 85 punktów, nie odczują żadnych zmian – ich wyniki zostały już wcześniej powiększone o 10 punktów.

Krytyka ze strony byłej minister

Była minister oświaty, konserwatystka Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, ostrzegła, że nowe propozycje mogą być niezgodne z ustawą o nauce i studiach.

– Ministerstwo zrzuca odpowiedzialność prawną z siebie i przerzuca ją na uczelnie wyższe – skomentowała.

fot. Lukas Balandis/BNS.

Z kolei poseł Simonas Kairys nazwał całe postępowanie „teatrem” i dodał, że stworzono „iluzję rozwiązania problemu”.

– Ministerstwo ogłosiło, że uczniowie mają szansę na studia, ale po wszystkich korektach i przeliczeniach okaże się, że i tak nigdzie się nie dostaną – powiedział.

Konserwatystka zwróciła również uwagę na niesprawiedliwość wobec tych, którzy zdali egzaminy kilka lat temu i w tym roku zdecydowali się ubiegać o miejsce na studiach.

– W przeszłości dodatkowe punkty były przyznawane jedynie wtedy, gdy zadania zawierały błędy – przypomniała Morkūnaitė-Mikulėnienė. – Teraz to działanie stało się masowe, a przez to cały system się wypaczył – dodała.

Od 2024 roku egzamin z matematyki jest obowiązkowy dla kandydatów na studia. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, uczeń musi zdać dwa egzaminy, w tym obowiązkowy z języka litewskiego i literatury.