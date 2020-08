Specjaliści: to nienormalne, że egzaminu z matematyki nie zdał co trzeci uczeń

„To zupełnie nienormalne” – powiedziała dla LRT Virginija Būdienė, matematyk, była wiceminister oświaty i nauki, a obecna dyrektor Wileńskiego Instytutu Analiz Politycznych, o tym, że tegoroczny egzamin maturalny z matematyki nie zdał do trzeci uczeń.

,,Jeśli porównamy z wynikami innych egzaminów – angielski zdało 99 proc., litewski państwowy – 89 proc., szkolny – 94 proc. Inne egzaminy również zdało ok. 90 proc. uczniów. (…) A matematykę – 67 proc.” – zauważyła V. Būdienė.

Specjaliści od oświaty są zgodni, że złe wyniki z egzaminu z matematyki dają do myślenia, czy program nauczania jest odpowiedni. ,,Wydaje mi się, że ten eksperyment, który miał miejsce, o którym dzisiaj się dowiedzieliśmy, jest bardzo interesujący w tym sensie, że w 2008 roku zaczęliśmy uczyć uczniów według nowych programów, a mianowicie 12 lat temu. Uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu, zaczęli się uczyć w ramach nowych programów” – zauważył Vytautas Miežis, nauczyciel matematyki i doktorant Uniwersytetu Wileńskiego, dając wyraźnie do zrozumienia, że obecny program nauczania niestety się nie sprawdził.