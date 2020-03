Sondaże: Mieszkańcy ufają systemowi opieki zdrowotnej i ministrowi Verydze

vdu

Zaufanie wobec systemu zdrowia jest obecnie najwyższe w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci – w marcu zaufanie wyraziło 56,5 proc. ankietowanych, podczas kiedy w lutym było to 51,2 proc.

Jak skomentował dyrektor spółki Vilmorus Vladas Gaidys, w marcu wzrosło zaufanie mieszkańców Litwy wobec większości instytucji państwowych i społecznych.

Na przykład, zaufanie wobec Sodry wzrosło z 52,8 do 56,2 proc., zaufanie wobec rządu – z 22, 1 do 26,8 proc, wobec Urzędu Prezydenta – z 52,3 do 57,4 proc.

Na szczycie listy znajdują się strażacy-ratownicy. Ich ranking wynosił 89,8 proc. (co prawda odnotowano spadek z 91,3 proc. w porównaniu z lutym). Na drugim miejscu plasuje się policja z poziomem zaufania 68,6 proc. (68,4 w lutym).

Wśród polityków największy wzrost popularności odnotował minister zdrowia Aurelijus Veryga. W porównaniu z lutym odsetek osób oceniających pozytywnie jego działalność wzrósł z 26,1 proc. do 36,8 proc.

Liderem rankingu zaufania pozostaje prezydent Gitanas Nausėda z wynikiem 74,8 proc., na drugim miejscu plasuje się minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius (51,8 proc.), na trzecim – przewodniczący Sejmu Viktoras Pranckietis (43,5 proc.).