,,Sodra” wypłaci emerytom po 200 euro

200 euro dla każdego emeryta – to jednorazowe wsparcie w czasie pandemii koronawirusa. Rząd w ten sposób chce wesprzeć seniorów, którzy z powodu ograniczeń w wychodzeniu z domu, nie zawsze mieli dostęp do najtańszych produktów. W sprawie jednorazowych wypłat nie należy się zwracać do Sodry.

W końcu sierpnia pieniądze dotrą w tradycyjny sposób – przelewem albo zostaną dostarczone do domu. Osoby, które przejdą na emeryturę w okresie od września do końca roku, jednorazowe wsparcie w wysokości 200 euro otrzymają w pierwszym miesiącu emerytury.

Średnia emerytura na Litwie wynosi obecnie 399 euro.

Źródło sodra.lt