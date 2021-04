Sodra dzwoni do emerytów – zaprasza na szczepienia

Sodra dołączyła do rządowej inicjatywy dotyczącej propagowania szczepień wśród osób starszych. Centrum Informacyjne Sodry dzwoni do ponad 112 tysięcy osób z całej Litwy, którzy do tej pory nie zostali zaszczepieni i zaprasza na zabieg.