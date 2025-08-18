Socjaldemokraci zapraszają „Świt nad Niemnem” i „Chłopów” do nowej koalicji

„Koalicję zmieniamy, bo musimy brać pod uwagę sytuację. Oceniliśmy zachowanie, retorykę i stanowiska dotychczasowych partnerów” – powiedział dziennikarzom pełniący obowiązki przewodniczącego LSDP Mindaugas Sinkevičius.

Dodał, że celem socjaldemokratów jest stabilność:

„Mamy nadzieję i oczekujemy stabilności. Liczymy, że także nasi partnerzy to rozumieją i do tego dążą”.

Za współpracą z „Świtem nad Niemnem” i „Chłopów” opowiedziało się 47 z 60 oddziałów partii.

Potencjalna większość w Sejmie

Frakcję LVŽS w parlamencie tworzą również posłowie z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie–Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL–ZChR) oraz dwaj parlamentarzyści niezależni – Ignas Vėgėlė i Rimas Jonas Jankūnas. Od ich decyzji zależeć będzie, czy dołączą do większości rządzącej.

Sinkevičius zaznaczył, że nie ustalono jeszcze, czy koalicyjną umowę powinny podpisywać partie, czy tylko frakcje parlamentarne:

„Nie wiemy, czy „Chłopi” przyprowadzą kogoś dodatkowo, ale zaczynamy od ich partii”.

Ambicje socjaldemokratów

Socjaldemokraci zamierzają ubiegać się o stanowisko przewodniczącego Sejmu. Obecnie urząd ten piastuje lider Demokratów Saulius Skvernelis, którego ugrupowanie nie jest zapraszane do nowej koalicji.

„Uważam, że Juozas Olekas to doskonały kandydat na tę funkcję, ale nie zdecydowaliśmy jeszcze co do konkretnej osoby” – stwierdził Sinkevičius.

Obecnie Juozas Olekas pełni funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego parlamentu.

Harmonogram rozmów i zmiany w rządzie

Według Sinkevičiusa, socjaldemokraci chcieliby zakończyć negocjacje nad umową koalicyjną w przyszłym tygodniu:

„W przyszłym tygodniu odbędzie się druga runda rozmów i mam nadzieję, że optymistycznie – może do czwartku – uda się już uzgodnić treść koalicyjnej umowy”.

Polityk wcześniej zapowiadał, że w nowej Radzie Ministrów może dojść do zmian na stanowiskach kierowniczych w ponad czterech resortach. Jego zdaniem, trudno byłoby utrzymać ministrów delegowanych przez Związek Demokratów „W imię Litwy”.