Socjaldemokraci, „Świt nad Niemnem” i „chłopi” kontynuują negocjacje koalicyjne

LSDP będzie ustalać swoje stanowiska na posiedzeniu prezydium, „chopi” – na posiedzeniu rady, a „Świt nad Niemnem” – na posiedzeniu zarządu.

„Proces nie został zakończony, to jest oczywiste. Mam nadzieję, że wkrótce go wznowimy. Każda partia wróci do swojej społeczności i otrzyma mandat do kontynuacji lub zatwierdzenia tego, co zostało uzgodnione jako odpowiednia droga do podpisania umowy i opracowania porozumienia” – powiedział po pierwszym spotkaniu liderów trzech partii tymczasowy lider LSDP, Mindaugas Sinkevičius.

Lider „Świtu nad Niemnem” Remigijus Žemaitatis zauważył, że poglądy polityków w kwestii większości z 41 punktów zaproponowanych przez LVŽS się pokrywają.

„Będziemy mieli jaśniejszy obraz sytuacji w związku z umową koalicyjną w najbliższym czasie” – powiedział lider R. Žemaitatis. „Ponieważ koledzy przynieśli do dyskusji dość obszerną listę punktów, które chcieliby zmienić lub poprawić, jutro także zwołam posiedzenie zarządu mojej partii i porozmawiamy o tym, co należy dodać” – dodał.

Podobnie mówił lider „chopów” Aurelijus Veryga.

„Osiągnęliśmy taki punkt, gdzie żadna ze stron nie może podjąć decyzji bez konsultacji z organami zarządzającymi swoich partii” – powiedział A. Veryga. „Jutro o piątej godzinie zwołamy posiedzenie naszego zarządu i przedstawimy, co udało nam się uzgodnić” – dodał. „Zapytałem, czy to wystarczy, abyśmy mogli usiąść do pisania umowy koalicyjnej i uczestniczyć w tworzeniu koalicji” – zaznaczył.

Veryga nie szczegółowo wyjaśnił, co udało się uzgodnić.

„Pozostaliśmy twardo przy naszym stanowisku w sprawie podwyżek akcyzy. Mówię tu o papierosach, alkoholu, e-papierosach. Co do paliw akcyzowych, wydaje się, że mamy podobne spojrzenie na sytuację” – powiedział polityk. „Nie będę wymieniał wszystkich punktów, ale są miejsca, w których doszło do porozumienia, są takie, które wymagają konsultacji, obliczeń, a także takie, w których się nie zgodziliśmy” – dodał.

Liderzy partii spotkali się w przeddzień nadzwyczajnej sesji Sejmu, podczas której prezydent Gitanas Nausėda przedstawi kandydaturę Ingi Ruginienė na premiera.

Decyzję w sprawie kandydatury parlament przyjmie w przyszłym tygodniu.

M. Sinkevičius wyraził przekonanie, że I. Ruginienė zostanie mianowana szefową rządu.

„Gdybym nie był pewny, to co my byśmy tutaj robili, negocjując i rozmawiając? Oczywiście, mam nadzieję na pomyślny przebieg procesu” – powiedział tymczasowy lider LSDP, Mindaugas Sinkevičius.

Jeśli Sejm zatwierdzi nowego premiera, polityk będzie musiał w ciągu 15 dni przedstawić parlamentowi nowy skład rządu i program rządu, który również musi zostać zatwierdzony w głosowaniu.