  • 23 października, 2025 11:30

Socjaldemokraci o nowym ministrze ochrony kraju: członek partii to preferencja, nie warunek

Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP) wyraziła preferencję, aby na stanowisko ministra obrony narodowej powołany został jej członek. Jednak, jak zaznaczają przedstawiciele partii, nie jest to warunek konieczny przy wyborze kandydata na to stanowisko. Partia stawia na zaufanie, kompetencje i zdolność do pracy w zespole jako kluczowe kryteria.

zw.lt/BNS
fot. BNS/Robertas Riabovas

„Chcemy, aby był to członek naszej partii, każda organizacja, jaką by nie była, chce, żeby jej członek pełnił takie stanowisko… to bardzo normalne, bo partia jest liczna, mamy kandydatów, ludzi, kompetencje” – powiedział w czwartek po posiedzeniu zarządu partii wiceprzewodniczący Robertas Kaunas.

„Ale to raczej nie będzie głównym kryterium, ponieważ głównym kryterium jest zaufanie, zdolność do podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole” – dodał.

Politk powiedział, że kandydat zostanie przedstawiony na początku przyszłego tygodnia. W poniedziałek socjaldemokraci zbiorą się na zdalnym posiedzeniu zarządu, a we wtorek odbędzie się również posiedzenie prezydium.

Nowego ministra ochrony kraju poszukują rządzący socjaldemokraci po tym, jak Dovilė Šakalienė straciła zaufanie premier Ingi Ruginienė i opuściła swoje stanowisko.

Ostatnio największe kontrowersje wywołało spotkanie zorganizowane w ubiegłym tygodniu przez Ministerstwo Ochrony Kraju z analitykami i liderami opinii publicznej, którzy po tym spotkaniu opublikowali w mediach społecznościowych informacje, że rząd nie zamierza dotrzymać zobowiązania, by w przyszłym roku przeznaczyć 5% Produktu Krajowego Brutto (PKB) na obronność.

Po opublikowaniu projektu budżetu państwa na przyszły rok okazało się, że na obronność przeznaczone zostanie 5,38% PKB. Według Dovilė Šakalienė, przyszłoroczny budżet obronny nie powinien być mniejszy niż 5,5% PKB.

Jej zdaniem w pierwotnym projekcie środki na obronność nie przekraczały 4% PKB, a 1 października na posiedzeniu rządu zaprezentowany został projekt, w którym przewidziano 4,87% PKB.

Dane Dovilė Šakalienė wskazują, że budżet obronny został pilnie zwiększony do 5,38% PKB dopiero 14 października, w dniu, kiedy w MON odbyło się nieformalne spotkanie z liderami opinii publicznej, działaczami społecznymi i dziennikarzami.

Premier podkreśliła, że budżet w ostatnich tygodniach był nieustannie korygowany, co jest normalną praktyką.

Dovilė Šakalienė w środę powiedziała dziennikarzom, że liczy na to, iż polityczny zespół ministerstwa pozostanie w pracy, a jeden z wiceministrów mógłby ją zastąpić. Najlepszym kandydatem na to stanowisko wymieniła Karolisa Aleksę.

„Dziś nie rozmawialiśmy i nie wymienialiśmy żadnych nazwisk” – powiedział Robert Kaunas w rozmowie z agencją BNS.

Zgodnie z jego słowami, odwołanie Dovilė Šakalienė „nie było najprzyjemniejsze dla żadnej ze stron, a w niektórych przypadkach być może rzeczywiście przesadzono”.

„Zarząd nie kwestionuje decyzji premier, ponieważ premier wybiera swój zespół i ostatecznie to ona podjęła tę decyzję. My raczej wyraziliśmy opinię, że takie wrażliwe kwestie, takie sprawy powinny być rozwiązywane – to jest uwaga do minister – za zamkniętymi drzwiami. Istnieją różne formaty” – dodał polityk.

