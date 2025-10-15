ŠMSM: Prokuratura nie uznała decyzji o 10 punktach za niezgodną z prawem

„W decyzji Prokuratury Generalnej, którą otrzymało Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu, nie stwierdzono, że decyzja o dodaniu dziesięciu punktów dla wszystkich maturzystów jest nielegalna” – podano w komunikacie prasowym Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu Litwy.

Redakcja ZW.LT przypomina, że Prokuratura Generalna, po przeprowadzeniu śledztwa, ustaliła, iż protokoły posiedzeń komisji oceniających, na mocy których podjęto decyzję o dodaniu dziesięciu punktów każdemu maturzyście z wyjątkiem egzaminu z języka litewskiego, „przeciwstawiają się obowiązującym przepisom prawa oraz konstytucyjnym zasadom legalności i pewności prawa”.

Jednakże, biorąc pod uwagę, że termin obowiązywania nieprawidłowych decyzji komisji minął, prokuratura odmówiła podjęcia działań w interesie publicznym oraz wniesienia sprawy do sądu.

Zgodnie z informacjami ministerstwa, stwierdzenie, że decyzja jest sprzeczna z normami prawnymi i konstytucyjnymi, pojawia się jedynie w komunikacie prasowym Prokuratury Generalnej, ale nie w oficjalnej decyzji skierowanej do ministerstwa.

„Ministerstwo traktuje oficjalny dokument prokuratury jako decyzję, a nie tekst komunikatu prasowego” – informuje ministerstwo. „Nie będziemy oceniać, dlaczego wybrano sposób komunikowania decyzji, który nie odpowiada jej treści.”

Prokuratura wskazała także, że przepisy regulujące pracę komisji oceniających egzaminy, na mocy których komisja podejmuje decyzje o granicy zdania egzaminu, są sprzeczne z aktami wyższej rangi, takimi jak Ustawa o Edukacji oraz ogólne zasady administracji publicznej i legislacji.

Prokuratura zobowiązała Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu do podjęcia działań w celu usunięcia stwierdzonych naruszeń.

Ministerstwo oświadczyło, że naruszenia przepisów zostały natychmiast usunięte, a regulamin komisji oceniającej egzaminy maturalne uznany za nieważny.

„Biorąc pod uwagę, że działalność komisji oceniających egzaminy maturalne budzi wątpliwości co do przejrzystości, ministerstwo przygotowuje zmiany w przepisach dotyczących organizacji i przeprowadzania matur” – zaznacza resort edukacji.

Ministerstwo podkreśla, że decyzja o dodaniu dziesięciu punktów była oparta na statystycznych wynikach wszystkich egzaminów maturalnych oraz uwzględnieniu okoliczności, w jakich uczniowie przystępowali do egzaminów: zmieniono programy nauczania, a maturzyści zdawali egzaminy, które miały wyższe wymagania niż te w poprzednich latach.

Premier Ingrida Šimonytė stwierdziła, że podjęta decyzja nie była najlepsza, ale należało jak najszybciej naprawić zaistniałą sytuację.

Przypomnijmy, że w lipcu ogłoszono wyniki matur z tego roku, które wykazały, że każdemu maturzyście, poza egzaminem z języka litewskiego i literatury, dodano po dziesięć punktów do wyników.

Przewodniczący komisji oceniającej, wiceminister edukacji, nauki i sportu Jonas Petkevičius, stwierdził wówczas, że bez dodania punktów liczba maturzystów, którzy nie zdali egzaminu, byłaby bardzo wysoka.

Minister Raminta Popovienė powiedziała, że zwiększenie wyników o około 4 tys. maturzystów umożliwiło im zaliczenie egzaminu z matematyki i dostanie się na studia wyższe.

Jednak decyzja ta spotkała się z krytyką, ponieważ utrudniała konkurencję w przyjęciu na uniwersytety dla tych maturzystów, którzy uzyskali wysokie wyniki bez dodanych punktów.