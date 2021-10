Uczestnicy przetargu będą mogli również zgłaszać oferty dotyczące jednego bloku częstotliwości.

Zwycięzcy przetargu będą zobowiązani do rozpoczęcia świadczenia usług w ciągu sześciu miesiecy co najmniej w jednym z pięciu największych miast w kraju od czasu wydania zezwolenia. Od początku 2024 r. – we wszystkich pięciu największych miastach.